Укрпочта повысила тарифы на доставку писем и посылок

После 10 сентября тарифы на доставку писем "Укрпочты" вырастут на 40%, а на доставку посылок весом до 10 килограммов – на 30%.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, опубликованном в "Правительственном курьере".

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Так, тарифы на услуги почтовой связи будут повышаться в два этапа: первый – с 10 сентября текущего года, второй – с 1 января 2019 года.

Тарифы на пересылку письменной корреспонденции повышаются с 10 сентября на 40%. Второй этап предусматривает повышение цен на эти самые услуги на 14,3% для писем и посылки без объявленной ценности на 15,3%. Тарифы на доставку посылок с 1 января вырастут еще на 11,1%.

Тарифы на пересылку международной корреспонденции международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений в рамках услуги "Укрпочта стандарт" не меняются.

Напомним, генеральным директором "Укрпочты" официально назначен Игорь Смелянский. До этого он два года был исполняющим обязанности гендиректора.