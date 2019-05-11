"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу

Украинская компания "Укртранснафта" 11 мая возобновила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Это стало возможным, в частности, после того, как специалисты из венгерской компании провели дополнительные исследования ее образцов. Об этом информирует пресс-служба компании.

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Это стало возможным, в частности после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, находящегося в трубопроводе и подтвердили готовность ее принимать,

– говорится в сообщении.

Почему транзит нефти в Европу прекратили?

Транзит нефти по территории Украины был временно остановлен вечером 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов. Они ссылались на информацию ОАО "Гомельтранснефть Дружба" от 19 апреля, которое сообщило о несоответствии судьбы массовой доли органических хлоридов в нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба" из России.