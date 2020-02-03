Укрзализныця будет доставлять украинцам багаж домой: что известно

С февраля "Укрзализныця" вводит новую услугу – курьерскую доставку багажа. Сервисом в пилотном режиме можно воспользоваться в трех поездах.

Об услуге адресной доставки сообщили на сайте "Укрзализныци".

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Заказ доставки груза предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечной адресу,

– говорится в сообщении.

Что известно о доставке багажа "Укрзализныцей"

Если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, ее стоимость составит 200 гривен. В случае доставки от двери до двери – 350 гривен.



Условия доставки по схеме "вокзал – вокзал" / Фото uz.gov.ua



Условия доставки по схеме "адрес – адрес" / Фото uz.gov.ua

Сейчас услугу в пилотном режиме будут предоставлять в трех поездах. Железнодорожники планируют разработать механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский. А также в поездах №79/80 Днепр-Киев-Днепр, №92/91 Львов-Киев-Львов и №63/64 Харьков-Киев-Харьков.



Вокзалы, откуда и куда "Укрзализныця" будет доставлять​ багаж / Фото uz.gov.ua

Требования к грузу – максимальный вес до 36 килограммов.

Пользоваться услугами сможет любой. Особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для лиц с инвалидностью.

Обратите внимание! Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов по студенческим билетам. Услуга была недоступна с 31 января по 2 февраля из технические работы на сайте министерства образования.