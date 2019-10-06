06:44
6 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ

      Укрзализныця назначила дополнительные поезда к осенним праздникам: список

      0 Читати новину українською
      Укрзализныця назначила дополнительные поезда
      Укрзализныця назначила дополнительные поезда / ua.wallpapers-fenix.eu

      Укрзализныця назначила 10 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Дополнительные поезда будут курсировать в самых популярных направлениях – во Львов, Днепр, Одессу и Ужгород.

      Укрзализныця добавила поезда Киев – Ковель, Киев – Ужгород, Киев – Николаев и Днепр – Львов, говорится в пресс-службе компании.

      Кстати: Без тараканов и коррупции: в Укрзализныце начинают огромную чистку

      Как будут курсировать дополнительные поезда?

      Поезд Киев – Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 12 и 14 октября. Отправление из Киева в 06:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

      Киев – Ужгород 13 октября в 20:28 отправится из Киева и прибудет в Ужгород в 11:58. В обратном направлении 14 октября поезд отправится в 18:15 и прибудет в столицу в 08:37.

      Киев – Николаев будет курсировать 11 и 15 октября в Николаев, 10 и 14 – в Киев. Отправление из Киева в 14:35 и прибытие в Николаев в 04:35. Обратно – отправление в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

      Днепр – Львов во Львов будет курсировать 10, 12, 14 октября, в Днепр – 11, 13 и 15 октября. Из Днепра поезд будет отправляться в 15:36 и прибывать во Львов в 11:24. Из Львова отправление в 14:13 и прибытие в Днепр в 08:36.

      Накануне Укрзализныця назначила поезда Киев – Львов, Киев – Днепр, Покровск – Харьков, Одесса – Днепр, Львов – Одесса и Сумы – Винница.

      Это интересно: Правительство планирует разделить Укрзализныцю на три компании: детали

      blog_ava
      Денис Беринчик – Лопес Морено: видео полного боя
      5 октября
      282
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Днепра Железная дорога Транспорт Новости Львова Новости Николаева Ужгород Укрзализниця Дань защитника Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 5 октября: ж/д сообщение с Донбассом, заявление РФ о нормандском саммите
      5 октября , 22:45 Главные новости 5 октября: ж/д сообщение с Донбассом, заявление РФ о нормандском саммите
      624
      Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      5 октября , 22:00 Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      Злой Одессит 991
      Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      5 октября , 20:00 Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      Антон Голобородько 334
      Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      5 октября , 19:01 Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      Ірина Кошанська 6938
      Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      5 октября , 19:00 Промах: ворог хотів знищити "очі" українських військових
      Повернись живим 2404
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук