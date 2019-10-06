Укрзализныця назначила дополнительные поезда к осенним праздникам: список

Укрзализныця назначила 10 дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Дополнительные поезда будут курсировать в самых популярных направлениях – во Львов, Днепр, Одессу и Ужгород.

Укрзализныця добавила поезда Киев – Ковель, Киев – Ужгород, Киев – Николаев и Днепр – Львов, говорится в пресс-службе компании.

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Как будут курсировать дополнительные поезда?

Поезд Киев – Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 12 и 14 октября. Отправление из Киева в 06:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Киев – Ужгород 13 октября в 20:28 отправится из Киева и прибудет в Ужгород в 11:58. В обратном направлении 14 октября поезд отправится в 18:15 и прибудет в столицу в 08:37.

Киев – Николаев будет курсировать 11 и 15 октября в Николаев, 10 и 14 – в Киев. Отправление из Киева в 14:35 и прибытие в Николаев в 04:35. Обратно – отправление в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

Днепр – Львов во Львов будет курсировать 10, 12, 14 октября, в Днепр – 11, 13 и 15 октября. Из Днепра поезд будет отправляться в 15:36 и прибывать во Львов в 11:24. Из Львова отправление в 14:13 и прибытие в Днепр в 08:36.

Накануне Укрзализныця назначила поезда Киев – Львов, Киев – Днепр, Покровск – Харьков, Одесса – Днепр, Львов – Одесса и Сумы – Винница.

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