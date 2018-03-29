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"Укрзализныця" запускает поезд, который будет доезжать из Одессы до Молдовы меньше чем за 4 часа

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"Укрзализныця" запускает поезд, который будет доезжать из Одессы до Молдовы меньше чем за 4 часа / Фото из открытых источников

Уже с 30 марта начнет курсировать поезд, который будет доезжать из Одессы до столицы Молдовы Кишинева меньше чем за 4 часа.

Об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

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"Отныне добраться из Кишинева в Одессу можно будет в вагонах с местами для сидения менее чем за 4 часа. Благодаря договоренностям с пограничниками, экономится время прохождения границы – по сравнению с предыдущим расписанием поезд ускорен на полчаса. Пассажиры получат лучший сервис и демократичные цены на билеты", – написал Кравцов.

Согласно инфографике, которую обнародовал Евгений Кравцов, стоимость билета будет зависеть от текущего курса швейцарского франка. По состоянию на 22 марта, цена билетов первого класса составляла 280,82 гривен, второго класса – 267,95 гривен, третьего – 255,77 гривен.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Молдова Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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