Укрзализныця запустит дополнительные поезда Киев – Харьков

Укрзализныця увеличила количество скоростных поездов Интерсити+ по маршруту Киев – Харьков – Киев. Дополнительный поезд будет курсировать до 15 марта.

С 15 февраля по 15 марта поезд Интерсити+ из Киева в Харьков будет курсировать ежедневно, сообщили в Укрзализныци.

К теме: Укрзализныця заплатит за поиск нового руководителя более 800 тысяч гривен

В целом по направлению Киев – Харьков ежедневно ездят четыре скоростных поезда Интерсити+:

Номер 722 – в 06:45.

Номер 724 – в 13:25.

Номер 726 – в 18:02.

Номер 720 – в 18:30.

В 2019 году самым популярным железнодорожным сообщением стало Киев – Харьков. На это направление продали 1,7 миллиона билетов.



Самые популярные железнодорожные направления в 2019 году / Фото: Укрзализныця

Важно! Отныне при посадке в поезд Укрзализныци можно показывать электронное удостоверение в приложении "Дия" вместо обычного документа. Оно будет доступно даже без подключения к интернету. Однако будут обращать внимание и на время последнего обновления программы.