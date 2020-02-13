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      Укрзализныця запустит дополнительные поезда Киев – Харьков

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      Укрзализныця запустит дополнительные поезда Киев – Харьков / www.radiosvoboda.org

      Укрзализныця увеличила количество скоростных поездов Интерсити+ по маршруту Киев – Харьков – Киев. Дополнительный поезд будет курсировать до 15 марта.

      С 15 февраля по 15 марта поезд Интерсити+ из Киева в Харьков будет курсировать ежедневно, сообщили в Укрзализныци.

      К теме: Укрзализныця заплатит за поиск нового руководителя более 800 тысяч гривен

      В целом по направлению Киев – Харьков ежедневно ездят четыре скоростных поезда Интерсити+:

      • Номер 722 – в 06:45.
      • Номер 724 – в 13:25.
      • Номер 726 – в 18:02.
      • Номер 720 – в 18:30.

      В 2019 году самым популярным железнодорожным сообщением стало Киев – Харьков. На это направление продали 1,7 миллиона билетов.


      Самые популярные железнодорожные направления в 2019 году / Фото: Укрзализныця

      Важно! Отныне при посадке в поезд Укрзализныци можно показывать электронное удостоверение в приложении "Дия" вместо обычного документа. Оно будет доступно даже без подключения к интернету. Однако будут обращать внимание и на время последнего обновления программы.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця Новости Киева Новости Харькова
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