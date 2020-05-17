Умер уроженец Львова, основатель популярного сайта TUT.BY Юрий Зиссер

В Беларуси умер предприниматель Юрий Зиссер. Он родился во Львове, однако его знают как основателя ряда белорусских и международных интернет-проектов. В частности, он присоединился к рождению портала TUT.BY и хостинг-провайдера hoster.by.

Что известно о смерти Юрия Зиссера

Юрий Зиссер умер 17 мая в Минске. Причина смерти – длительная болезнь. Ему было 59 лет. Об этом пишет информационный портал TUT.BY, основателем которого он был.

Обратите внимание Криминальный авторитет Полтава умер в Одессе: полиция у него так и не смогла отнять общак

Из-за ситуации с коронавирусом в Беларуси прощание с предпринимателем пройдет в узком кругу его друзей.

Семья Юрия Зиссера просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвования на борьбу с COVID-19.

О дате прощания и похорон информации пока нет. Известно, что после окончания эпидемии будет организовано поминальный вечер. Об этом пообещали сообщить позже.

Это большая потеря – для семьи, для друзей и знакомых, для страны. Скорбим. Выражаем соболезнования родным и близким,

– отметила редакция TUT.BY.

К теме Вспышка коронавируса в Беларуси: только за сутки обнаружили почти тысячу новых случаев

Факты из жизни Юрия Зиссера

В Беларуси его знают как основателя портала TUT.BY, хостинг-провайдера hoster.by, предпринимателя, общественного деятеля, мецената. Он был активным участником стартап-движения, ментором. Активно занимался благотворительностью и меценатством, но об этой своей деятельности практически не рассказывал.

Несмотря на болезнь, стал одним из организаторов и спонсоров Международного фестиваля клезмерской музыки (традиционная народная музыка восточноевропейских евреев – 24 канал), который прошел в Минске в ноябре 2019 года.

В целом он страстно увлекался классической музыкой, любил джаз. Даже решил получить второе высшее образование – музыкальное. И в 2013 году поступил в Белорусскую государственную академию музыки на класс органа, который успешно закончил в 2015 году.

Одна из последних инициатив Юрия Зиссера – восстановление органов Беларуси. При его финансовой поддержки было восстановлено органы в Минске, Несвиже, Пинске.

Юрий Зиссер сам неоднократно публиковался на TUT.BY. Занимал активную гражданскую позицию.

Очень любил путешествовать, побывал в нескольких десятках стран, особенно любил Турцию – нетуристические ее места. Даже болезнь не смогла остановить его страсть к путешествиям. В последний раз вместе с женой побывал в Швейцарии летом 2019 года,

– вспоминают его коллеги.

Еще одна смерть известного человека в Беларуси Белорусский актер Виктор Дашкевич умер от коронавируса: что о нем известно

Краткая биография Юрия Зиссера