Умер уроженец Львова, основатель популярного сайта TUT.BY Юрий Зиссер
В Беларуси умер предприниматель Юрий Зиссер. Он родился во Львове, однако его знают как основателя ряда белорусских и международных интернет-проектов. В частности, он присоединился к рождению портала TUT.BY и хостинг-провайдера hoster.by.
Что известно о смерти Юрия Зиссера
Юрий Зиссер умер 17 мая в Минске. Причина смерти – длительная болезнь. Ему было 59 лет. Об этом пишет информационный портал TUT.BY, основателем которого он был.
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Из-за ситуации с коронавирусом в Беларуси прощание с предпринимателем пройдет в узком кругу его друзей.
Семья Юрия Зиссера просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвования на борьбу с COVID-19.
О дате прощания и похорон информации пока нет. Известно, что после окончания эпидемии будет организовано поминальный вечер. Об этом пообещали сообщить позже.
Это большая потеря – для семьи, для друзей и знакомых, для страны. Скорбим. Выражаем соболезнования родным и близким,
– отметила редакция TUT.BY.
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Факты из жизни Юрия Зиссера
- В Беларуси его знают как основателя портала TUT.BY, хостинг-провайдера hoster.by, предпринимателя, общественного деятеля, мецената. Он был активным участником стартап-движения, ментором. Активно занимался благотворительностью и меценатством, но об этой своей деятельности практически не рассказывал.
- Несмотря на болезнь, стал одним из организаторов и спонсоров Международного фестиваля клезмерской музыки (традиционная народная музыка восточноевропейских евреев – 24 канал), который прошел в Минске в ноябре 2019 года.
- В целом он страстно увлекался классической музыкой, любил джаз. Даже решил получить второе высшее образование – музыкальное. И в 2013 году поступил в Белорусскую государственную академию музыки на класс органа, который успешно закончил в 2015 году.
- Одна из последних инициатив Юрия Зиссера – восстановление органов Беларуси. При его финансовой поддержки было восстановлено органы в Минске, Несвиже, Пинске.
- Юрий Зиссер сам неоднократно публиковался на TUT.BY. Занимал активную гражданскую позицию.
Очень любил путешествовать, побывал в нескольких десятках стран, особенно любил Турцию – нетуристические ее места. Даже болезнь не смогла остановить его страсть к путешествиям. В последний раз вместе с женой побывал в Швейцарии летом 2019 года,
– вспоминают его коллеги.
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Краткая биография Юрия Зиссера
- Родился он 28 июня 1960 года во Львове. Его отец был инженером, мама – музыкантом. Высшее образование получил в Северо-Западном политехническом институте в Санкт-Петербурге по специальности "электронные вычислительные машины".
- В юности успел поработать почтальоном. Также работал техником и программистом во Львове.
- В Минск будущий предприниматель переехал в 80-х годах XX века. Произошло это после того, как он познакомился со своей будущей женой, культурологом Юлией Чернявской.
- В Беларуси несколько лет был системным программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, занимался наукой.
- Не раз признавался, что сам хотел бы стать врачом. Но "из-за пятой графы" (указания в документах национальности – 24 канал) не рискнул идти в мединститут, "куда на самом деле хотел, чтобы выполнить подростковую мечту осчастливить человечество, найдя лекарство от рака".
- В начале 90-х провел два года в Лангепасе в Тюменской области. Здесь он работал программистом в кооперативе "Факел".