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Умер Эдуард Успенский: биография писателя, который придумал Чебурашку

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Умер Эдуард Успенский
Умер Эдуард Успенский / Коллаж 24 Канала

Умер известный советский и российский детский писатель Эдуард Успенский 14 августа в Москве на 80-м году жизни. Биография отца Чебурашки, Крокодила Гены и героев "Простоквашино".

Биография Эдуарда Успенского

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевске Московской области.

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Образование получил в Московском авиационном институте и стал инженером, однако на жизнь зарабатывал тем, что писал сценарии к мультфильмам.

В дополнение к детским книгам Успенский писал стихи и театральные сценки из цикла о Чебурашке, "Крокодил Гена и его друзья".

Едуард Успенський Чебурашка

Умер Эдуард Успенский – отец Чебурашки и Крокодила Гены

Из-под его пера на свет появились такие известные персонажи, как Крокодил Гена, Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик и братья Колобки.

Первая книга писателя "Дядя Федор, пес и кот" была опубликована в 1974 году. Главным героем в ней был 6-летний мальчик, которого звали Дядя Федор за то, что был довольно самостоятельный, как для своего возраста.

Именно в этой книге впервые упоминается деревня Простоквашино, где Дядя Федор поселился с котом Матроскиным и псом Шариком.

По книге был снят сначала малоизвестный мультфильм "Дядя Федор, пес и кот", а впоследствии одни из самых известных – "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино".

Едуард Успенський Простоквашино

Эдуард Успенский создал героев "Простоквашино"

Эдуард Успенский был одним из создателей популярных в советские времена детских передач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка" и "Радионяня".

Личная жизнь Эдуарда Успенского

Эдуард Успенский был трижды женат. От первого брака, который продлился 18 лет, у него осталась дочь Татьяна.

От второго брака у писателя тоже остались дети: две дочери-близняшки, которых пара усыновила.

Третий раз Эдуард Успенский женился на популярной российской телеведущей Элеоноре Филиной. Общих детей у пары не было, однако вместе они воспитывали сына Элеоноры от предыдущего брака.

В последние годы жизни писатель страдал от тяжелого онкологического заболевания. В начале августа 2018-го он вернулся после лечения из Германии.

Умер Успенский 14 августа на 81-м году жизни в частном доме в деревне Пучково под Москвой.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России Исскусство Новости культуры Потери
Источник: 24 Канал
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