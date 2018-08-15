Умер Эдуард Успенский: биография писателя, который придумал Чебурашку
Умер известный советский и российский детский писатель Эдуард Успенский 14 августа в Москве на 80-м году жизни. Биография отца Чебурашки, Крокодила Гены и героев "Простоквашино".
Биография Эдуарда Успенского
Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в городе Егорьевске Московской области.
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Образование получил в Московском авиационном институте и стал инженером, однако на жизнь зарабатывал тем, что писал сценарии к мультфильмам.
В дополнение к детским книгам Успенский писал стихи и театральные сценки из цикла о Чебурашке, "Крокодил Гена и его друзья".
Умер Эдуард Успенский – отец Чебурашки и Крокодила Гены
Из-под его пера на свет появились такие известные персонажи, как Крокодил Гена, Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик и братья Колобки.
Первая книга писателя "Дядя Федор, пес и кот" была опубликована в 1974 году. Главным героем в ней был 6-летний мальчик, которого звали Дядя Федор за то, что был довольно самостоятельный, как для своего возраста.
Именно в этой книге впервые упоминается деревня Простоквашино, где Дядя Федор поселился с котом Матроскиным и псом Шариком.
По книге был снят сначала малоизвестный мультфильм "Дядя Федор, пес и кот", а впоследствии одни из самых известных – "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино".
Эдуард Успенский создал героев "Простоквашино"
Эдуард Успенский был одним из создателей популярных в советские времена детских передач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка" и "Радионяня".
Личная жизнь Эдуарда Успенского
Эдуард Успенский был трижды женат. От первого брака, который продлился 18 лет, у него осталась дочь Татьяна.
От второго брака у писателя тоже остались дети: две дочери-близняшки, которых пара усыновила.
Третий раз Эдуард Успенский женился на популярной российской телеведущей Элеоноре Филиной. Общих детей у пары не было, однако вместе они воспитывали сына Элеоноры от предыдущего брака.
В последние годы жизни писатель страдал от тяжелого онкологического заболевания. В начале августа 2018-го он вернулся после лечения из Германии.
Умер Успенский 14 августа на 81-м году жизни в частном доме в деревне Пучково под Москвой.