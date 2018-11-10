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      Умерла известная украинская актриса Юлия Волчкова

      473 Читати новину українською
      Юлия Волчкова
      Юлия Волчкова / Фото из открытых источников

      В Украине после тяжелой болезни в возрасте 45 лет умерла актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлия Волчкова.

      Об этом сообщил Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра на своей странице в Facebook.

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      "Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом", – говорится в сообщении.

      Кто такая Юлия Волчкова?
      Актриса театра драмы и комедии на левом берегу Киева, заслуженная артистка Украины, режиссер-постановщик в театре Созвездие. Волчкова сыграла более 30 эпизодических ролей в кино и сериалах. Самые известные из них – "Нити судьбы" и "Кольцо с рубином".

      Теги: Новости Украины LifeStyle Потери Кино Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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