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      Умерла известная украинская писательница Ева Гата

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      Умерла известная украинская писательница Ева Гата
      Умерла известная украинская писательница Ева Гата / Фото из Facebook

      В ночь на среду, 14 ноября, умерла известная Львовская писательница, художница и ученая Ольга Коссак, творческий псевдонимом которой Ева Гата.

      Об этом сообщила директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета "Львовская политехника" Ирина Ключковская в Facebook.

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      Трудно принять и невозможно согласиться. От нас ушла Ева Гата – веселая, оптимистичная, умная, талантливая Оля Коссак. Прекрасный человек, отзывчивый товарищ, который для каждого из нас находил правильные слова поддержки, замечательная жена, заботливая мама и бабушка, талантливый преподаватель,
      – написала Ключковская.

      Причиной смерти писательницы стала онкологическая болезнь, с которой она боролась в течение последних трех лет.

      Ольга Коссак родилась 23 августа 1958 года. Была доцентом кафедры прикладной математики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Активно сотрудничала с Афинским и Салоникским университетами.

      Писала философско-мистические романы, которые, по ее мнению, должны были изменить мир к лучшему. В последнее время занималась рисованием и ткачеством.

      Также Ева Гата является автором девяти книг. Ее роман "Стать солнцем" вошел в список литературной премии "Книга года ВВС – 2014".

       

       

      Теги: Новости Украины Литература Новости Львова Потери
      Источник: 24 Канал
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