Умные часы от Lenovo раскупили всего за несколько секунд

5 июля компания Lenovo провела распродажу своих гибридных умных часов – Watch X. И распродажа была очень успешной – все модели стоимостью 50 долларов (1300 гривен) раскупили всего за 15 секунд.

Об этом сообщает Gizmochina.com.



Модель Lenovo Watch X – это улучшенная версия модели Watch 9. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали. Циферблат со стрелками и OLED-экраном защищен сапфировым стеклом.

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Гаджет имеет сенсоры сердечного ритма, давления, а также барометр, гироскоп, акселерометр, а также геомагнитный датчик. Модель может работать в течение 45 дней.

Lenovo Watch X раскупили за 15 секунд



Эти часы имеют защиту от влаги, она выдерживает погружение на глубину до 80 метров. Lenovo Watch X доступен в черном и серебристом цветах.

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