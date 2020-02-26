"Умные" стаканчики, которые можно отслеживать: mcdonald's и Starbucks удивили новинкой

Сети McDonald's и Starbucks разработали "умные" стаканчики. Их можно отслеживать и использовать несколько раз.

Издание Bloomberg сообщило, что таким образом компании хотят проверить, будут ли люди выбрасывать стаканчики в специальные контейнеры, а не мусорные баки.

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Заведения будут продавать клиентам напитки в тех же стаканчиках, которые использовались несколько месяцев назад. Стаканчики для эксперимента изготовили из пластика, оборудовали RFID-чипами и QR-кодами, чтобы была возможность цифрового отслеживания. Это поможет определить места, в которых покупатели не возвращают стаканчики. Там компании будут устанавливать еще больше пунктов для сбора.

Над проектом NextGen Cup Challenge работали два года. Тестировать его будут в заведениях McDonald's и Starbucks в Сан-Франциско и Пало-Альто в Калифорнии. В обоих городах используют стаканчики с различным оборудованием, чтобы определить более действенный. Тестирование начнется уже на этой неделе.