06:40
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, 25 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      "Умные" стаканчики, которые можно отслеживать: mcdonald's и Starbucks удивили новинкой

      - Читати новину українською
      / Silverstaruk

      Сети McDonald's и Starbucks разработали "умные" стаканчики. Их можно отслеживать и использовать несколько раз.

      Издание Bloomberg сообщило, что таким образом компании хотят проверить, будут ли люди выбрасывать стаканчики в специальные контейнеры, а не мусорные баки.

      Читайте также: Мужчина 10 лет хранил еду из McDonald's и она почти не изменилась: фото

      Заведения будут продавать клиентам напитки в тех же стаканчиках, которые использовались несколько месяцев назад. Стаканчики для эксперимента изготовили из пластика, оборудовали RFID-чипами и QR-кодами, чтобы была возможность цифрового отслеживания. Это поможет определить места, в которых покупатели не возвращают стаканчики. Там компании будут устанавливать еще больше пунктов для сбора.

      Над проектом NextGen Cup Challenge работали два года. Тестировать его будут в заведениях McDonald's и Starbucks в Сан-Франциско и Пало-Альто в Калифорнии. В обоих городах используют стаканчики с различным оборудованием, чтобы определить более действенный. Тестирование начнется уже на этой неделе.

      Любомир Гузар – моральный авторитет для многих людей: что о нем известно
      сегодня
      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости США Экология Продукты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 06:20 Сколько времени нужно, чтобы накопить на собственную квартиру: инфографика
      Яніна Ткачук
      сегодня , 06:00 Любомир Гузар – моральный авторитет для многих людей: что о нем известно
      Юліана Вінтюк
      17 февраля , 16:16 Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
      25 февраля , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      25 февраля , 22:08 Главные новости 25 февраля:оккупанты освободили украинских рыбаков, Чорновол объявили подозрение
      Вероніка Климська
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук