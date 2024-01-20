Уничтожили пограничников ФСБ и "Урал": в РДК показал кадры рейда на Брянскую область
Ранее Русский добровольческий корпус провел успешную спецоперацию на территории врага. Тогда удалось захватить транспорт противника. В РДК показали видео этой операции.
О случае стало известно 19 января, когда во вражеских телеграм-каналах появилась информация со сводки с российско-украинской границы. Россияне утверждали, что в Суземском районе Брянской области в засаду вражеской диверсионно-разведывательной группы попала автомашина "Урал" МО.
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В РДК показали кадры захвата "Урала"
Русский добровольческий корпус опубликовал кадры захвата транспорта.
Наши разведчики провели дерзкую операцию, во время которой уничтожили "Урал" 4320 МО России и личный состав пограничных сил ФСБ,
– говорится в сообщении.
Русский добровольческий корпус захватил "Урал": смотрите видео
По информации РДК, для некоторых эта операция стала первой. Отныне они имеют полноправный статус бойцов в составе корпуса.
Под Брянском горит нефтехранилище: коротко
- 19 января в Клинцах Брянской области прогремели мощные взрывы, после чего стало известно о пожаре на нефтехранилище. Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, эта атака по вражескому объекту была работой украинской разведки. Известно, что были затронуты четыре резервуара с бензином.
- Пожар настолько масштабный, что оккупанты до сих пор его не укротили. По последним данным, огонь охватил около 1,8 тысячи квадратных метров.
- Кроме того, громкие звуки также слышали и жители Тамбовской области, а именно населенного пункта Котовск. Там взрывы раздавались возле Тамбовского порохового завода.
- На опубликованных видео видно разрушенное здание, обгоревшие автомобили и выбитые окна. Россияне также заявляли, что якобы никто не пострадал, однако при таких масштабах разрушений такие утверждения весьма сомнительны.
- Утром, 20 января, стало известно об еще одних взрывах в Брянской области. Около 06:30 в городе было громко и местные жители начали паниковать. Впоследствии российское минобороны заявило, что Клинцовский район якобы пытались атаковать беспилотники. По словам оккупантов, "пе-ве-о" все сбила, а пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков беспилотника работают оперативные и экстренные службы.