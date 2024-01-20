Уничтожили пограничников ФСБ и "Урал": в РДК показал кадры рейда на Брянскую область

Ранее Русский добровольческий корпус провел успешную спецоперацию на территории врага. Тогда удалось захватить транспорт противника. В РДК показали видео этой операции.

О случае стало известно 19 января, когда во вражеских телеграм-каналах появилась информация со сводки с российско-украинской границы. Россияне утверждали, что в Суземском районе Брянской области в засаду вражеской диверсионно-разведывательной группы попала автомашина "Урал" МО.

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В РДК показали кадры захвата "Урала"

Русский добровольческий корпус опубликовал кадры захвата транспорта.

Наши разведчики провели дерзкую операцию, во время которой уничтожили "Урал" 4320 МО России и личный состав пограничных сил ФСБ,

– говорится в сообщении.

Русский добровольческий корпус захватил "Урал": смотрите видео

По информации РДК, для некоторых эта операция стала первой. Отныне они имеют полноправный статус бойцов в составе корпуса.

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