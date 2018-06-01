Уникальный кадр: астрономам удалось получить детальное изображение туманности Тарантул

Астрономы получили наиболее детальное изображение туманности Тарантул. Эта туманность размещена примерно в 160 тысячах световых лет от Земли.

Фото опубликовано на официальном сайте Европейской Южной Обсерватории.

Изображение сделал обзорный телескоп VLT в обсерватории ESO Паранал в Чили.

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Туманность Тарантул – это самій яркий участок звездообразования в Местной Группе галактик. Получив детальное изображение Туманности Тарантул, астрономы смогут лучше изучить эту область.

Тарантул простирается более чем на 1000 световых лет в созвездии Золотой Рыбы и является частью Большого Магелланова Облака, карликовой галактики размером всего около 14 000 световых лет, одной из ближайших к Млечного Пути. В центре Туманности находится гигантское молодое звездное скопление NGC 2070.

Кроме того, ESO опубликовала видео, на котором показано приближение к туманности Тарантул при рассматривании ее с Земли.

Детальное изображение туманности Тарантул

Что такое Туманность Тарантул?Это скопление газа и пыли, масса которой составляет 500 тысяч масс Солнца. Она больше и ярче, чем любая туманность в нашей или любой другой близлежащей галактики.

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