Услуга Apple Pay стала доступна во всех банках Украины

Отныне услуга Apple Pay, с которой владельцы iPhone могут платить с помощью своего смартфона, доступная для всех банков Украины. "ПриватБанк" открыл эту возможность для пользователей всех банков.

Об этом сообщает Tehnot.com.

Для этого нужно зарегистрироваться в обновленной версии мобильного банка Privat24 для iOs и подтвердить регистрацию через Facebook или электронную почту. После регистрации банк автоматически открывает prepaid карту, которая подключается к Apple Pay.

Читайте также: Apple Pay в Украине: что это такое и как работает

При этом пополнять эту карточку "Привата" можно онлайн, добавив в privat24 свою карту украинского банка, или через терминалы самообслуживания.

Apple Pay в Украине: как подключить услугу

Что такое Apple Pay?

Это функция, позволяющая очень просто совершать покупки в приложениях и на сайтах прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом, а в магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно