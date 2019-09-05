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      Увольнение Кличко: что будет делать мэр Киева и сценарии развития событий

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      Увольнение Кличко: что делать мэр Киева – развитие событий
      Что будет после увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА? / 24 канал

      Увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской госадминистрации было прогнозируемым. Это решение правительства будет иметь несколько последствий. Чего ожидать после увольнения Кличко – в материале 24 канала.

      Конфликт между Кличко и новым главой КГГА неизбежен

      Правительство 4 сентября приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и еще существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации. Очевидно, речь идет о бизнесмене и известном киевском застройщике Вадиме Столаре, бывшем народном депутате от Партии регионов.

      Важно: Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко

      Как известно, месяц назад руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что адвокат одного из "смотрящих" подходил к нему и просил оставить Кличко в кресле главы КГГА. Ему предлагали взятку в размере двадцати миллионов долларов. После чего Богдан предложил уволить Кличко. Мэр Киева все возразил и сказал, что будет бороться за пост.

      Андрій Богдан
      Андрей Богдан заявил, что люди от Виталия Кличко хотели его подкупить / Фото Getty

      По мнению наблюдателей, кого бы не назначил президент Зеленский новым главой КГГА, конфликт между ним и Кличко неизбежен.

      Большинство в Киевсовете поддерживает Кличко. Часть депутатов – люди Порошенко, другая – Кличко. И Кличко может заблокировать решение нового главы КГГА,
      – считает политолог Николай Давидюк.

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      По мнению руководителя Центра политического анализа "Пента" Владимира Фесенко, это может привести к двоевластию в Киеве.

      Коллапса, возможно, не будет, но будут управленческие проблемы, проблемы с тем, что в нас нет четкого разграничения. Если задать вопрос – кто за что будет отвечать? Если вся исполнительная власть будет не у мэра, а у руководителя госадминистрации, то какие полномочия должны быть у мэра, которого выбирали киевляне?
      – отмечает Владимир Фесенко.

      Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что президенту Зеленскому будут оказывать сильное сопротивление те, кто на самом деле владеет киевской землей. Ведь новый глава КГГА проведет серьезную ревизию и аудит состояния городского хозяйства.

      Досрочные выборы Киевсовета и мэра Киева

      Специалисты не исключают: при углублении конфликта между Кличко и новым руководителем КГГА с большой вероятностью проведут досрочные выборы мэра и Киевсовета. По словам Николая Давидюка, выборы в Киеве могут состояться до конца 2019 года.

      Если Кличко и Киевсовет будут блокировать решения нового главы КГГА, то могут состояться досрочные выборы Киевсовета и мэра столицы. Партия "Слуга народа", по некоторым данным, имеет поддержку более 50% киевлян,
      – отмечает Давидюк.

      Київрада
      В Киеве вскоре может быть новый мэр? / Фото Киевсовета

      По мнению Виктора Небоженко, возможно, новым главой КГГА будет нардеп от "Слуги народа", бывший генпродюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко – "специалист по различным формам информационных кампаний". Но, отмечает эксперт, важно, кто будет представлять "Слугу народа" на выборах в Киеве. Нужен такой кандидат, которому бы украинцы доверяли. С Ткаченко, по его словам, – плохая идея.

      Кличко будет нелегко. Но он продолжит борьбу и пойдет на досрочные выборы. Для Кличко это принципиально важно. Иначе он останется с клеймом коррупционера в связи с обвинениями Богдана. Конфликт будет разжигаться. Пока неизвестно, кто победит,
      – говорит Виктор Небоженко.

      Читайте также: Нужно изменить систему, – словацкий политик о децентрализации в Украине

      Политолог отмечает: если Кличко проиграет, то новая власть пересмотрит все коррупционные схемы, в том числе, касающиеся и Столара. И у правоохранительных органов возникнет много вопросов к мэру Киева.

      Досрочные местные выборы в Украине

      Президент Зеленский во время недавнего совещания с руководителями Верховной Рады, правительства и правоохранительных органов поручил завершить реформу децентрализации власти. В частности, президент хочет изменений в Конституцию, которые бы обеспечили реальную передачу власти, финансов и ресурсов на места.

      Мы должны провести местные выборы на новой административно-территориальной основе. Срок – 2019-2020 годы,
      – заявил Зеленский.

      По словам Николая Давидюка, местные выборы, очевидно, состоятся в октябре 2020 года. Как и предусмотрено законодательством. Досрочной кампании, считает эксперт, скорее всего, не будет. Вероятность очень низкая. Возможно, в марте 2020 года.

      Зеленський вибори
      Президент Зеленский хочет местных выборов после реформы децентрализации / Фото ОПГ

      Виктор Небоженко отмечает: будут ли одновременно проведены досрочные выборы в Киеве и местные по всей Украине – сложно сказать. До этого времени партии "Слуга народа" удавалось легко получать преимущество на выборах. Поэтому все возможно.

      К работе Виталия Кличко за пять лет накопилось много вопросов. С другой стороны, есть юридические коллизии, связанные с полномочиями мэров и глав госадминистраций. Особенно в Киеве, где это регулируется законом о столице Украины, где также немало противоречий. Нужно завершить реформу децентрализации, согласно которой руководителей госадминистраций не должно быть. И потом проводить местные выборы, соблюдая законодательство.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский Публикации Андрей Богдан Виталий Кличко КГГА Статьи Местные выборы 2020
      Источник: 24 канал
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