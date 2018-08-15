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Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ужас социофобов: разработчики создали робота, который имитирует зрительный контакт

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Робот SEER
Робот SEER / Скриншот из видео

На выставке SIGGRAPH, которая состоялась в Ванкувере, разработчики продемонстрировали робота, который похож на человека и очень точно имитирует зрительный контакт и эмоции. Разработка получила название Simulative Emotional Expression Robot или сокращенно – SEER.

Об этом сообщает Tech Crunch.

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Проект принадлежит разработчику Такаюки Тодо, а возможности работа уже продемонстрировали на видео.

Возможности работа SEER – смотрите видео

 

SEER поддерживает два режима: зрительный контакт и подражания. Обе установки работают с помощью встроенной камеры с трекером черт лица. Робот распознает положение бровей, век и головы.

Однако Simulative Emotional Expression Robot иногда запутывается в данных и ведет себя некорректно. Пользователи, которые успели познакомиться с SEER, отметили менее эмоциональное поведение работа по сравнению с живыми людьми, но признали его реалистичным.

Проект пока не имеет практического применения, но демонстрирует, во что могут эволюционировать виртуальные помощники уже в ближайшем будущем.

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Теги: Техно Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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