Ужасное ДТП под Киевом: от удара машины мужчину разорвало на части – видео

Под Киевом на Бориспольской трассе произошло ДТП. Вблизи населенного пункта Подснежники автомобиль Toyota Highlander сбил пешехода. От удара тело разорвало на части.

Авария произошла 14 декабря около 20:30. Об этом сообщает "Информатор".

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По предварительной информации правоохранителей, на линию "102" обратился водитель Toyota, который сообщил о том, что сбил человека. На место срочно направили экипаж полиции и медиков. Но врачи были бессильны. Тело погибшего разорвало на части.

По словам полицейских, водители проезжавшие мимо, останавливались и пытались не допустить наезд на человеческие останки до приезда правоохранителей. К сожалению, избежать этого не удалось. Части тела, которые лежали на дороге, растягивали проезжающие машины. Их разбросало в радиусе 300 метров по полосам движения.

Также очевидцам удалось пообщаться и с водителем Toyota. Он рассказал, что ехал в крайнем левом ряду в сторону Борисполя. Во время движения он почувствовал удар и начал перестраиваться на обочину, чтобы остановиться и посмотреть, что произошло. Только после полной остановки мужчина увидел повреждения автомобиля и пошел посмотреть, что привело к таким повреждениям. Там он увидел части тела и сразу же позвонил в полицию.



Авария под Киевом / фото Информатор Авария под Киевом / фото Информатор

Водитель Toyota добавил, что перед ним был еще один заявитель, который также сообщил, что на автомобиле BMW сбил пешехода. Эта машина двигалась в сторону Киева, но в ней повреждена только часть бампера. Возможно, что он задел уже части тела.

Отметим, что по телу погибшего трудно было определить даже пол. Все детали страшной аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Видео (+18) с места смертельного ДТП в Киеве: