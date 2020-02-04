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      В 2020 году из Украины запустят больше 50 новых авиарейсов: откуда и куда

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      По каким новым авиарейсам можно будет путешествовать из Украины в 2020 году / Фото: аэропорт "Борисполь"

      В этом году авиакомпании запускают сразу 52 новых международных рейса из шести разных городов Украины. Больше всего новых рейсов появятся в аэропортах Киева, Львова и Запорожья.

      В целом из Киева в 2020 году самолеты будут выполнять рейсы по 17 новыми маршрутами, со Львова и Запорожья по 11. Также новые рейсы будут осуществляться из Харькова, Одессы и Херсона, сообщает ресурс "Lowcost.ua".

      Обратите внимание: С 2020 года из Украины больше не будет осуществляться 27 авиарейсов: список

      Какие новые рейсы появятся из Киева

      • Киев – Лиссабон (Португали), авиаперевозчик SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 29 марта;
      • Киев – Рим (Италия), SkyUp будет летать во вторник, четверг и воскресенье с 29 марта;
      • Киев – Болонья (Италия), SkyUp будет летать во вторник, четверг и воскресенье с 29 марта;
      • Киев – Милан, аэропорт "Бергамо" (Италия), SkyUp будет летать во вторник и субботу с 29 марта;
      • Киев – Бари (Италия), SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;
      • Киев – Пиза (Италия), SkyUp будет летать в среду и субботу с 1 апреля;
      • Киев – Афины (Греция), Jonika Airlines будет летать во вторник, пятницу и воскресенье с 24 апреля;
      • Киев – Болонья (Италия), Jonika Airlines будет летать в понедельник и пятницу с 24 апреля;
      • Киев – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 25 апреля;
      • Киев – Даламан (Турция), Pegasus будет летать по понедельника с 27 апреля;
      • Киев – Любляна (Словения), "Роза ветров" будет летать в четверг и воскресенье с 30 апреля;
      • Киев – Ламеция-Терме (Италия), "Роза ветров" будет летать во вторник, пятницу и субботу с 29 мая;
      • Киев-Бриндизи (Италия), "Роза ветров" будет летать по субботам с 30 мая;
      • Киев – Ламеция-Терме (Италия), SkyUp летать по средам с 30 мая;
      • Киев – Тирана (Албания), SkyUp будет летать в понедельник, среду и субботу с 30 мая;
      • Киев – Корфу (Греция), SkyUp будет летать по субботам с 30 мая;
      • Киев – Закинтос (Греция), SkyUp будет летать по воскресеньям с 31 мая;
      • Киев – Загреб (Хорватия), "Роза ветров" будет летать во вторник, четверг и субботу с 2 июня;
      • Киев – Анкона (Турция), "Роза ветров" будет летать по субботам с 6 июня.

      К слову: Украина остановила прямые авиаперелеты в Китай

      Новые рейсы из Львова

      • Львов – Будапешт (Венгрия), Wizz Air будет летать в среду и воскресенье с 29 марта;
      • Львов – Будапешт (Венгрия), Ryanair будет летать в четверг и воскресенье с 29 марта;
      • Львов – Рим (Италия), SkyUp будет летать во вторник, четверг и воскресенье с 29 марта;
      • Львов – Неаполь (Италия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 30 марта;
      • Львов – Милан, аэропорт "Бергамо" (Италия), SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;
      • Львов – Познань (Польша), Ryanair будет летать в среду и воскресенье с 1 апреля;
      • Львов – Афины (Греция), Jonika Airlines будет летать по воскресеньям с 24 апреля;
      • Львов – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать в среду и субботу с 2 мая;
      • Львов – Барселона (Испания), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 29 мая;
      • Львов – Батуми (Грузия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 29 мая;
      • Львов – Бургас (Болгария), SkyUp будет летать каждые 10 дней, начиная с 3 июня.

      Новые рейсы из Запорожья

      • Запорожье – Будапешт (Венгрия), Wizz Air будет летать в четверг и воскресенье с 29 марта;
      • Запорожье – Вроцлав (Польша), Wizz Air будет летать в среду и воскресенье с 29 марта;
      • Запорожье – Гданьск (Польша), Wizz Air будет летать в понедельник и пятницу с 29 марта;
      • Запорожье – Краков (Польша), Wizz Air будет летать в среду и пятницу с 29 марта;
      • Запорожье – Вильнюс (Литва), Wizz Air будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;
      • Запорожье – Вена (Австрия), Wizz Air будет летать в четверг и воскресенье с 5 апреля;
      • Запорожье – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать в четверг и воскресенье с 3 мая;
      • Запорожье – Ларнака (Кипр), SkyUp летать по средам с 27 мая;
      • Запорожье – Римини (Италия), SkyUp будет летать по понедельникам со 2 июня;
      • Запорожье – Батуми (Грузия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу со 2 июня;
      • Запорожье – Бургас (Болгария), SkyUp летать по вторникам с 3 июня.

      Интересно: Рождение в воздухе: украинка приняла роды на борту самолета

      Новые рейсы из Харькова

      • Харьков – Будапешт (Венгрия), Ryanair будет летать в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье с 17 января;
      • Харьков – Варшава (Польша), Ryanair будет летать в среду и воскресенье с 29 марта;
      • Харьков – Будапешт (Венгрия), Wizz Air будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;
      • Харьков – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать в среду и субботу с 2 мая;
      • Харьков – Ламеция-Терме (Италия), "Роза ветров" будет летать по понедельникам с 29 мая;
      • Харьков – Ламеция-Терме (Италия), SkyUp будет летать по понедельникам с 1 июня.
      • Новые рейсы из Одессы
      • Одесса – Афины (Греция), Jonika Airlines будет летать по вторникам с 24 апреля;
      • Одесса – Ираклион (Греция), SkyUp летать по вторникам с 19 мая;
      • Одесса – Батуми (Грузия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 29 мая;
      • Одесса – Ларнака (Кипр), SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 29 мая;
      • Одесса – Ламеция-Терме (Италия), SkyUp будет летать по понедельникам с 3 июня.
      • Новые рейсы из Херсона
      • Херсон – Катовице (Польша), Ryanair летает в среду и четверг уже с 15 января;
      • Херсон – Вена (Австрия), Laudamotion будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта.

      Все новые авиарейсы из Украины в 2020 году: смотрите карту

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Херсона Новости Одессы Новости Харькова Новости Запорожья Новости Львова Новости Киева Путешествия авиация
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