В 2020 году из Украины запустят больше 50 новых авиарейсов: откуда и куда

В этом году авиакомпании запускают сразу 52 новых международных рейса из шести разных городов Украины. Больше всего новых рейсов появятся в аэропортах Киева, Львова и Запорожья.

В целом из Киева в 2020 году самолеты будут выполнять рейсы по 17 новыми маршрутами, со Львова и Запорожья по 11. Также новые рейсы будут осуществляться из Харькова, Одессы и Херсона, сообщает ресурс "Lowcost.ua".

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Какие новые рейсы появятся из Киева

Киев – Лиссабон (Португали), авиаперевозчик SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 29 марта;

Киев – Рим (Италия), SkyUp будет летать во вторник, четверг и воскресенье с 29 марта;

Киев – Болонья (Италия), SkyUp будет летать во вторник, четверг и воскресенье с 29 марта;

Киев – Милан, аэропорт "Бергамо" (Италия), SkyUp будет летать во вторник и субботу с 29 марта;

Киев – Бари (Италия), SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;

Киев – Пиза (Италия), SkyUp будет летать в среду и субботу с 1 апреля;

Киев – Афины (Греция), Jonika Airlines будет летать во вторник, пятницу и воскресенье с 24 апреля;

Киев – Болонья (Италия), Jonika Airlines будет летать в понедельник и пятницу с 24 апреля;

Киев – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 25 апреля;

Киев – Даламан (Турция), Pegasus будет летать по понедельника с 27 апреля;

Киев – Любляна (Словения), "Роза ветров" будет летать в четверг и воскресенье с 30 апреля;

Киев – Ламеция-Терме (Италия), "Роза ветров" будет летать во вторник, пятницу и субботу с 29 мая;

Киев-Бриндизи (Италия), "Роза ветров" будет летать по субботам с 30 мая;

Киев – Ламеция-Терме (Италия), SkyUp летать по средам с 30 мая;

Киев – Тирана (Албания), SkyUp будет летать в понедельник, среду и субботу с 30 мая;

Киев – Корфу (Греция), SkyUp будет летать по субботам с 30 мая;

Киев – Закинтос (Греция), SkyUp будет летать по воскресеньям с 31 мая;

Киев – Загреб (Хорватия), "Роза ветров" будет летать во вторник, четверг и субботу с 2 июня;

Киев – Анкона (Турция), "Роза ветров" будет летать по субботам с 6 июня.

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Новые рейсы из Львова

Львов – Будапешт (Венгрия), Wizz Air будет летать в среду и воскресенье с 29 марта;

Львов – Будапешт (Венгрия), Ryanair будет летать в четверг и воскресенье с 29 марта;

Львов – Рим (Италия), SkyUp будет летать во вторник, четверг и воскресенье с 29 марта;

Львов – Неаполь (Италия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 30 марта;

Львов – Милан, аэропорт "Бергамо" (Италия), SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;

Львов – Познань (Польша), Ryanair будет летать в среду и воскресенье с 1 апреля;

Львов – Афины (Греция), Jonika Airlines будет летать по воскресеньям с 24 апреля;

Львов – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать в среду и субботу с 2 мая;

Львов – Барселона (Испания), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 29 мая;

Львов – Батуми (Грузия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 29 мая;

Львов – Бургас (Болгария), SkyUp будет летать каждые 10 дней, начиная с 3 июня.

Новые рейсы из Запорожья

Запорожье – Будапешт (Венгрия), Wizz Air будет летать в четверг и воскресенье с 29 марта;

Запорожье – Вроцлав (Польша), Wizz Air будет летать в среду и воскресенье с 29 марта;

Запорожье – Гданьск (Польша), Wizz Air будет летать в понедельник и пятницу с 29 марта;

Запорожье – Краков (Польша), Wizz Air будет летать в среду и пятницу с 29 марта;

Запорожье – Вильнюс (Литва), Wizz Air будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;

Запорожье – Вена (Австрия), Wizz Air будет летать в четверг и воскресенье с 5 апреля;

Запорожье – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать в четверг и воскресенье с 3 мая;

Запорожье – Ларнака (Кипр), SkyUp летать по средам с 27 мая;

Запорожье – Римини (Италия), SkyUp будет летать по понедельникам со 2 июня;

Запорожье – Батуми (Грузия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу со 2 июня;

Запорожье – Бургас (Болгария), SkyUp летать по вторникам с 3 июня.

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Новые рейсы из Харькова

Харьков – Будапешт (Венгрия), Ryanair будет летать в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье с 17 января;

Харьков – Варшава (Польша), Ryanair будет летать в среду и воскресенье с 29 марта;

Харьков – Будапешт (Венгрия), Wizz Air будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;

Харьков – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать в среду и субботу с 2 мая;

Харьков – Ламеция-Терме (Италия), "Роза ветров" будет летать по понедельникам с 29 мая;

Харьков – Ламеция-Терме (Италия), SkyUp будет летать по понедельникам с 1 июня.

Новые рейсы из Одессы

Одесса – Афины (Греция), Jonika Airlines будет летать по вторникам с 24 апреля;

Одесса – Ираклион (Греция), SkyUp летать по вторникам с 19 мая;

Одесса – Батуми (Грузия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 29 мая;

Одесса – Ларнака (Кипр), SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 29 мая;

Одесса – Ламеция-Терме (Италия), SkyUp будет летать по понедельникам с 3 июня.

Новые рейсы из Херсона

Херсон – Катовице (Польша), Ryanair летает в среду и четверг уже с 15 января;

Херсон – Вена (Австрия), Laudamotion будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта.

Все новые авиарейсы из Украины в 2020 году: смотрите карту