В 2020 году из Украины запустят больше 50 новых авиарейсов: откуда и куда
В этом году авиакомпании запускают сразу 52 новых международных рейса из шести разных городов Украины. Больше всего новых рейсов появятся в аэропортах Киева, Львова и Запорожья.
В целом из Киева в 2020 году самолеты будут выполнять рейсы по 17 новыми маршрутами, со Львова и Запорожья по 11. Также новые рейсы будут осуществляться из Харькова, Одессы и Херсона, сообщает ресурс "Lowcost.ua".
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Какие новые рейсы появятся из Киева
- Киев – Лиссабон (Португали), авиаперевозчик SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 29 марта;
- Киев – Рим (Италия), SkyUp будет летать во вторник, четверг и воскресенье с 29 марта;
- Киев – Болонья (Италия), SkyUp будет летать во вторник, четверг и воскресенье с 29 марта;
- Киев – Милан, аэропорт "Бергамо" (Италия), SkyUp будет летать во вторник и субботу с 29 марта;
- Киев – Бари (Италия), SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;
- Киев – Пиза (Италия), SkyUp будет летать в среду и субботу с 1 апреля;
- Киев – Афины (Греция), Jonika Airlines будет летать во вторник, пятницу и воскресенье с 24 апреля;
- Киев – Болонья (Италия), Jonika Airlines будет летать в понедельник и пятницу с 24 апреля;
- Киев – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 25 апреля;
- Киев – Даламан (Турция), Pegasus будет летать по понедельника с 27 апреля;
- Киев – Любляна (Словения), "Роза ветров" будет летать в четверг и воскресенье с 30 апреля;
- Киев – Ламеция-Терме (Италия), "Роза ветров" будет летать во вторник, пятницу и субботу с 29 мая;
- Киев-Бриндизи (Италия), "Роза ветров" будет летать по субботам с 30 мая;
- Киев – Ламеция-Терме (Италия), SkyUp летать по средам с 30 мая;
- Киев – Тирана (Албания), SkyUp будет летать в понедельник, среду и субботу с 30 мая;
- Киев – Корфу (Греция), SkyUp будет летать по субботам с 30 мая;
- Киев – Закинтос (Греция), SkyUp будет летать по воскресеньям с 31 мая;
- Киев – Загреб (Хорватия), "Роза ветров" будет летать во вторник, четверг и субботу с 2 июня;
- Киев – Анкона (Турция), "Роза ветров" будет летать по субботам с 6 июня.
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Новые рейсы из Львова
- Львов – Будапешт (Венгрия), Wizz Air будет летать в среду и воскресенье с 29 марта;
- Львов – Будапешт (Венгрия), Ryanair будет летать в четверг и воскресенье с 29 марта;
- Львов – Рим (Италия), SkyUp будет летать во вторник, четверг и воскресенье с 29 марта;
- Львов – Неаполь (Италия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 30 марта;
- Львов – Милан, аэропорт "Бергамо" (Италия), SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;
- Львов – Познань (Польша), Ryanair будет летать в среду и воскресенье с 1 апреля;
- Львов – Афины (Греция), Jonika Airlines будет летать по воскресеньям с 24 апреля;
- Львов – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать в среду и субботу с 2 мая;
- Львов – Барселона (Испания), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 29 мая;
- Львов – Батуми (Грузия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 29 мая;
- Львов – Бургас (Болгария), SkyUp будет летать каждые 10 дней, начиная с 3 июня.
Новые рейсы из Запорожья
- Запорожье – Будапешт (Венгрия), Wizz Air будет летать в четверг и воскресенье с 29 марта;
- Запорожье – Вроцлав (Польша), Wizz Air будет летать в среду и воскресенье с 29 марта;
- Запорожье – Гданьск (Польша), Wizz Air будет летать в понедельник и пятницу с 29 марта;
- Запорожье – Краков (Польша), Wizz Air будет летать в среду и пятницу с 29 марта;
- Запорожье – Вильнюс (Литва), Wizz Air будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;
- Запорожье – Вена (Австрия), Wizz Air будет летать в четверг и воскресенье с 5 апреля;
- Запорожье – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать в четверг и воскресенье с 3 мая;
- Запорожье – Ларнака (Кипр), SkyUp летать по средам с 27 мая;
- Запорожье – Римини (Италия), SkyUp будет летать по понедельникам со 2 июня;
- Запорожье – Батуми (Грузия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу со 2 июня;
- Запорожье – Бургас (Болгария), SkyUp летать по вторникам с 3 июня.
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Новые рейсы из Харькова
- Харьков – Будапешт (Венгрия), Ryanair будет летать в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье с 17 января;
- Харьков – Варшава (Польша), Ryanair будет летать в среду и воскресенье с 29 марта;
- Харьков – Будапешт (Венгрия), Wizz Air будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта;
- Харьков – Ираклион (Греция), SkyUp будет летать в среду и субботу с 2 мая;
- Харьков – Ламеция-Терме (Италия), "Роза ветров" будет летать по понедельникам с 29 мая;
- Харьков – Ламеция-Терме (Италия), SkyUp будет летать по понедельникам с 1 июня.
- Новые рейсы из Одессы
- Одесса – Афины (Греция), Jonika Airlines будет летать по вторникам с 24 апреля;
- Одесса – Ираклион (Греция), SkyUp летать по вторникам с 19 мая;
- Одесса – Батуми (Грузия), SkyUp будет летать во вторник и пятницу с 29 мая;
- Одесса – Ларнака (Кипр), SkyUp будет летать в понедельник и пятницу с 29 мая;
- Одесса – Ламеция-Терме (Италия), SkyUp будет летать по понедельникам с 3 июня.
- Новые рейсы из Херсона
- Херсон – Катовице (Польша), Ryanair летает в среду и четверг уже с 15 января;
- Херсон – Вена (Австрия), Laudamotion будет летать в понедельник и пятницу с 30 марта.
Все новые авиарейсы из Украины в 2020 году: смотрите карту
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