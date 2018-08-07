В Англии талисманом футбольной команды стал человек-бойлер: фото

В Англии новым талисманом футбольной команды "Вест Бромвич Альбион" стал бойлер. Нового талисмана впервые представили на футбольном матче в эти выходные.

Об этом сообщает ВВС.

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Отмечается, что в мае клуб подписал спонсорское соглашение с компанией-производителем бойлеров. Пользователи соцсети быстро окрестили его "Бойлерменом" и называют самым ярким моментом года.

"What are your mascots then?"

"Ours is a fox"

"We have a tiger"

"Lion. You?"

"Oh... ours is just a combi boiler with legs" pic.twitter.com/HpRFmgP2ye — Sean (@wolves_1990) 4 серпня 2018 р.

West Brom having a Boiler as a mascot is the highlight of the year. Might as well jib the entire season off, nothing is going to top that. pic.twitter.com/VLupet2Oic — Ste Hoare (@stehoare) 4 серпня 2018 р.

Английские футбольные команды в большинстве случаев выбирают себе талисман, впрочем, обычно это звери.