В Англии талисманом футбольной команды стал человек-бойлер: фото
В Англии новым талисманом футбольной команды "Вест Бромвич Альбион" стал бойлер. Нового талисмана впервые представили на футбольном матче в эти выходные.
Об этом сообщает ВВС.
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Отмечается, что в мае клуб подписал спонсорское соглашение с компанией-производителем бойлеров. Пользователи соцсети быстро окрестили его "Бойлерменом" и называют самым ярким моментом года.
Английские футбольные команды в большинстве случаев выбирают себе талисман, впрочем, обычно это звери.
Источник: 24 Канал
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