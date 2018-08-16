В атмосфере землеподобной планеты обнаружили пары железа и титана

Астрономы проводят новые наблюдения за экзопланетой Kelt-9b. Как удалось установить, температура на поверхности планеты достигает 4 тысяч градусов по Цельсию, а в ее в атмосфере присутствуют пары железа и титана.

Об этом сообщает The Guardian.

Наблюдение за Kelt-9b происходило с помощью Национального телескопа Галилея, который установлен на острове Ла-Пальма, а также спектрографа HARPS-North.

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Ученые проанализировали долю света звезды, и увидели, что в атмосфере присутствуют пары титана и железа.

Это первый случай, когда металлы обнаружили на планете вне нашей Солнечной системы.

"Не имеет значения, стараемся мы выявить титан, кислород или какую-то странную молекулу, которая свидетельствует о наличии жизни. Эти горячие планеты являются площадкой для испытаний тех методов, которые мы будем использовать в течение следующих нескольких лет, когда начнем обнаруживать действительно интересные планеты", – заявил профессор Бернского университета и соавтор исследования Кевин Хен.

Что такое Kelt-9b?

Это самая горячая планета из известных экзопланет. Ее обнаружили в 2017 году. Она вращается вокруг звезды KELT-9, что находится на расстоянии 650 световых лет от Земли в созвездии Лебедя.

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