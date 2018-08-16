00:51
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
29°C 17°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Космос
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

В атмосфере землеподобной планеты обнаружили пары железа и титана

22 Читати новину українською
На экзопланете обнаружили пары железа и титана
На экзопланете обнаружили пары железа и титана / robertovolpi.com

Астрономы проводят новые наблюдения за экзопланетой Kelt-9b. Как удалось установить, температура на поверхности планеты достигает 4 тысяч градусов по Цельсию, а в ее в атмосфере присутствуют пары железа и титана.

Об этом сообщает The Guardian.

Наблюдение за Kelt-9b происходило с помощью Национального телескопа Галилея, который установлен на острове Ла-Пальма, а также спектрографа HARPS-North.

Читайте также: Астрономы выяснили происхождение загадочного объекта вокруг Млечного Пути

Ученые проанализировали долю света звезды, и увидели, что в атмосфере присутствуют пары титана и железа.

Это первый случай, когда металлы обнаружили на планете вне нашей Солнечной системы.

"Не имеет значения, стараемся мы выявить титан, кислород или какую-то странную молекулу, которая свидетельствует о наличии жизни. Эти горячие планеты являются площадкой для испытаний тех методов, которые мы будем использовать в течение следующих нескольких лет, когда начнем обнаруживать действительно интересные планеты", – заявил профессор Бернского университета и соавтор исследования Кевин Хен.

Что такое Kelt-9b?
Это самая горячая планета из известных экзопланет. Ее обнаружили в 2017 году. Она вращается вокруг звезды KELT-9, что находится на расстоянии 650 световых лет от Земли в созвездии Лебедя.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
16 августа, 23:00 Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
Іван Яковина
Главные новости 16 августа: суд над Януковичем, важное решение Порошенко, непогода в Киеве
16 августа, 22:34 Главные новости 16 августа: суд над Януковичем, важное решение Порошенко, непогода в Киеве
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
16 августа, 22:00 Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
Олексій Чибісов
5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
16 августа, 21:07 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук