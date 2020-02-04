В Беларуси мужчина пришел с ружьем на дискотеку из-за песни "Седая ночь": ее включали трижды

В Беларуси мужчина пришел на дискотеку ради того, чтобы послушать известный хит Юрия Шатунова "Седая ночь". После того, как его в очередной раз отказались включать – он решил принести ружье.

Инцидент произошел на сельской дискотеке в Столинском районе. По словам правоохранителей, в местный дом культуры 45-летний мужчина пришел в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

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Белорусские полицейские говорят, что ситуацию спас сын руководителя сельского клуба – он схватился за ружье и отвел его в сторону. Впоследствии оружие у хулигана отобрали и вызвали силовиков.

Раньше он был охотником, но несколько лет назад не продлил лицензию.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.

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