В Беларуси 9-летний школьник украл у отца машину и поехал в школу – видео

В городе Могилев, что в Беларуси, девятилетний мальчик похитил у собственного отца авто. Парень поехал на уроки.

О курьезном происшествии сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

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В оперативно-дежурную службу Октябрьского РОВД города Могилева обратился местный житель. Он сообщил о пропаже автомобиля "Ауди А6", который был припаркован возле дома,

– сообщила Ольга Чемоданова.

Момент похищения зафиксировали камеры наблюдения, поэтому похитителя удалось быстро идентифицировать. Оказалось, что за рулем находился малолетний сын заявителя.

Пока отца не было дома, парень взял ключи от машины и поехал в школу. Несмотря на час пик школьник без проблем преодолел примерно полкилометра по оживленной улице.

Припарковал авто возле школы и пошел на уроки.

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