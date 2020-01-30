В Білорусі 9-річний школяр вкрав у батька машину і поїхав до школи – відео

У місті Могилів, що в Білорусі, дев'ятирічний хлопчик викрав у власного батька авто. Хлопець поїхав на уроки.

Про курйозну подію повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

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В оперативно-чергову службу Жовтневого РВВС міста Могилів звернувся місцевий житель. Він повідомив про зникнення автомобіля "Ауді А6", який був припаркований біля будинку,

– повідомила Ольга Чемоданова.

Момент викрадення зафіксували камери спостереження, тому викрадача вдалося швидко ідентифікувати. Виявилось, що за кермом перебував малолітній син заявника.

Поки батька не було вдома, хлопець взяв ключі від машини та поїхав до школи. Попри годину пік школяр без проблем подолав приблизно пів кілометра по жвавій вулиці.

Хлопець припаркував авто біля школи та пішов на уроки.

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Дивитись відео моменту викрадення автомобіля 9-річним хлопчиком: