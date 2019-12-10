В больнице Кривого Рога обвалился потолок: фото

В Кривом Роге в городской больнице №1 в одном из кабинетов на третьем этаже обвалился потолок. Всего в этом доме 3 этажа.

Из-за обвала потолка один из входов на верхние этажи больницы закрыт. Об инциденте сообщили местные жители, передает "Первый Криворожский". Читайте также: В Киевской области мужчина подорвался в собственном доме

В больнице на третьем этаже обвалился потолок / Фото: 1kr.ua Обломками был завален весь кабинет. На фото видно, что довольно большая часть старого потолка упала, прорвав пластиковую обшивку. В результате инцидента никто не пострадал.

В больнице на третьем этаже обвалился потолок / Фото: 1kr.ua