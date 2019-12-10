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      В больнице Кривого Рога обвалился потолок: фото

      26 Читати новину українською
      В Кривом Роге в больнице обвалился кусок потолка / 1kr.ua

      В Кривом Роге в городской больнице №1 в одном из кабинетов на третьем этаже обвалился потолок. Всего в этом доме 3 этажа.

      Из-за обвала потолка один из входов на верхние этажи больницы закрыт. Об инциденте сообщили местные жители, передает "Первый Криворожский".

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      стеля лікарня кривий ріг
      В больнице на третьем этаже обвалился потолок / Фото: 1kr.ua

      Обломками был завален весь кабинет. На фото видно, что довольно большая часть старого потолка упала, прорвав пластиковую обшивку. В результате инцидента никто не пострадал.

      лікарня обвал стелі кривий ріг
      В больнице на третьем этаже обвалился потолок / Фото: 1kr.ua

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Кривого Рога Больница
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