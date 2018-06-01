В больнице умер сержант, который закрыл собой дочь от обстрелов на Донбассе

В областной клинической больнице Мечникова в Днепре умер военный ВСУ, который ценой собственной жизни 25 мая спас на Донбассе свою дочь.

Об этом сообщил главный врач госпиталя Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

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По сообщению главного врача сержант служил на Донбассе со своей дочерью-медиком Ярославой.

Николай, старший сержант, 48 лет из Кировоградской области. Дочь, Ярослава, санинструктор той же части,

– сообщил Рыженко.

25 мая они получили ранения в результате обстрела, того же дня их доставили в больницу в Днепре.

Медик отметил, что мина взорвалась в трех метрах от Николая и Ярославы. Чтобы спасти дочку, военный накрыл ее своим телом.

"У него тяжелое осколочное ранение головы. У дочери акубаротравма, сотрясение", – добавил врач.

Он сообщил, что Ярослава выздоравливает, а ее отец перенес множество операций, но выжить все же не смог.

Ночью все лучшие реаниматологи во главе с Игорем Йовенком четыре раза запускали его сердце. Еще один герой стал жертвой,

– написал Рыженко.

Напомним, в течение четверга, 31 мая, боевые действия продолжались на всей линии фронта на Донбассе, поэтому ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась сложной. Однако активная оборона позиций украинскими военными не позволила пророссийским боевикам улучшить тактическое положение.