В Британии выпустят серию книг с любимыми героями видеоигр

В Британии планируют запустить печать новых детских книг, сюжет которых базируется на видеоиграх японской компании Nintendo. Сообщается, что героями книг станут персонажи из любимых игр, а именно "Супер Марио", "Легенда Зельды", "Сплатун" и "Лес животных".

Об этом сообщает Art Ukraine News.

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Британское издательство Random House Books запустит печать книг с любимыми героями игр Nintendo. По словам редакторов, книги будут отличаться от других. Они будут направлены не только на развлечение, но и на развитие интеллектуальных способностей молодого поколения. У них будут цветные страницы, на которых будут веселые истории, загадки, головоломки, а также наклейки.

Такими необычными книгами мы хотим привлечь внимание детей. Согласитесь, они полностью погрузились в мир гаджетов и компьютерных технологий. Понимаю, что сейчас XXI век, но книги не имеют измерения, они актуальны всегда. Почему бы не перенести игривый мир с телефонов/планшетов на страницы книг. Книги позволят узнать персонажей Nintendo в совершенно новый способ. Надеемся, что мы не прогадали и ребятишкам такое решение будет по душе,

— отметил выпускающий редактор издательства Деннис Шейле.

Первые серии книг издательство планирует выпустить уже в июле. Их будут продавать по цене в 10 долларов (около 260 гривен) за экземпляр.