22:00
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Британии выпустят серию книг с любимыми героями видеоигр

49 Читати новину українською
Супер Марио
Супер Марио / Фото из свободных источников

В Британии планируют запустить печать новых детских книг, сюжет которых базируется на видеоиграх японской компании Nintendo. Сообщается, что героями книг станут персонажи из любимых игр, а именно "Супер Марио", "Легенда Зельды", "Сплатун" и "Лес животных".

Об этом сообщает Art Ukraine News.

Читайте также: Atomic Heart: Mundfish опубликовали новый трейлер захватывающего шутера про СССР

Британское издательство Random House Books запустит печать книг с любимыми героями игр Nintendo. По словам редакторов, книги будут отличаться от других. Они будут направлены не только на развлечение, но и на развитие интеллектуальных способностей молодого поколения. У них будут цветные страницы, на которых будут веселые истории, загадки, головоломки, а также наклейки.

Такими необычными книгами мы хотим привлечь внимание детей. Согласитесь, они полностью погрузились в мир гаджетов и компьютерных технологий. Понимаю, что сейчас XXI век, но книги не имеют измерения, они актуальны всегда. Почему бы не перенести игривый мир с телефонов/планшетов на страницы книг. Книги позволят узнать персонажей Nintendo в совершенно новый способ. Надеемся, что мы не прогадали и ребятишкам такое решение будет по душе,
— отметил выпускающий редактор издательства Деннис Шейле.

Первые серии книг издательство планирует выпустить уже в июле. Их будут продавать по цене в 10 долларов (около 260 гривен) за экземпляр.

Теги: Великобритания Интернет Техно Игры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук