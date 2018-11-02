В центре Киева обнаружили детскую могилу

В центре Киева города киевлянка обнаружила могилу, на гранитной плите было указано имя ребенка.

Впоследствии на место захоронения приехали правоохранители, которые под могильной плитой нашли урну с прахом, который, вероятно, и принадлежит ребенку.

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Надгробную могилу киевлянка обнаружила в парке Славы, сразу за памятником актеру Леониду Быкову.

На ней было выгравировано собственноручно имя мальчика Макара и даты рождения и смерти. Сразу на вызов женщины приехали правоохранители, которые под могильной плитой обнаружили урну, а в середине прах.

Как уже сообщила полиция, дата смерти этого ребенка была официально зарегистрирована.

"На урне и на плите даты не совпадают. Это мы установим, как только опросим родителей", – сказал руководитель Печерского управления полиции Андрей Дубров.

Правоохранители установили маму умершего ребенка. Она предоставила полицейским копии документов о рождении и смерти ребенка, а также документ о кремации, однако не смогла объяснить, кто похоронил прах в парке. Женщина рассказала, что рассталась и не общается с мужем, поэтому, полицейские разыскивают его, чтобы получить объяснения,

– заявила старший инспектор Печерского управления полиции Оксана Тищенко.

Как отметили правоохранители в данном случае уголовного преступления нет. Сейчас полиция уже установила родителей этого ребенка, и выясняют причины такого поступка.