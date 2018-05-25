В центре Киева вновь поиздевались над "Иконами Революции"

На улице Грушевского в Киеве вандалы поиздевались над "Иконами Революции" – трех граффити, которые создали во время Євромайдана. Неизвестный мужчина написал на изображениях слово "Fake" баллончиком с краской.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

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В дежурную часть столичной полиции поступила информация о том, что на улице Грушевского неизвестные сделали надписи на восстановленных граффити времен Майдана. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника, а также устанавливают наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать правонарушение,

– говорится в сообщении.

Также правоохранители сейчас опрашивают возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

В то же время автор граффити, художник по прозвищу Sociopath написал на своей странице в Facebook, что неизвестные прислали ему видео. На кадрах этого ролика видно, как мужчина в капюшоне расписывает "Иконы Революции".

"Сегодня утром получил это видео. Кто-то решил таким образом напомнить министру Нищуку о том, что за свои слова надо отвечать. Я господин министр, тоже напомню Вам нашу вторую встречу, когда Вы сказали, что репутация для Вас важна. Но сейчас она выглядит как стена на Груше — фэйковая, как и вся политика Вашей власти", – написал художник.

Напомним, в сентябре 2017 года патриотические граффити, созданные во время событий Євромайдана, уже стирали. Это сделали владельцы элитного магазина мебели, на фасаде здания которого и был размещен триптих.

Впоследствии экс-министр культуры Украины Вячеслав Кириленко отметил, что за эти действия грозит уголовная ответственность. Кроме того, активисты подожгли шины и разбили магазин в знак протеста против уничтожения граффити.

Автор работы Sociopath свое время отмечал, что к нему никто из представителей государственных институтов не обращался с просьбой восстановить картины, однако пообещал восстановить трилогию после того, как ситуация примет правильное развитие.

Однако вместо него "Иконы Революции" восстановили представители общественной организации "Новый огонь". Художник Sociopath раскритиковал эти действия активистов, заявив, что "вандальна акция организации "Новый Огонь" окончательно уничтожила возможность каких-либо реставрационных работ по восстановлению оригинальных майдановских символов.