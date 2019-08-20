Во Львове автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе и въехал в две маршрутки: фото и видео

На проспекте Вячеслава Черновола 20 августа вблизи ресторана "Кумпель" произошло ужасное ДТП. Водитель Toyota Camry сбил женщину на пешеходном переходе и после этого протаранил автобус №9 и ударил маршрутку №25.

По данным свидетелей, в результате ДТП пострадали два человека. Женщина скончалась в больнице, а у водителя автомобиля подозрение на инсульт пишет ZAXID.NET.

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Свидетели утверждают, что автомобиль Toyota Camry сбил на пешеходном переходе пожилую женщину и протащил ее еще около 10 метров. После этого он протаранил автобус №9 и, тормозя, остановился, ударив маршрутку №25. По предварительной информации, водителю легковушки стало плохо за рулем.



В центре Львова произошло ДТП/ Фото: Facebook Igor Zinkevych

Сначала женщину и пожилого мужчину доставили в больницу. Пострадавшая находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии. Заведующая реанимационным отделением больницы Зоряна Бида рассказала, что 50-летняя женщина была в состоянии клинической смерти и медикам не удалось ее спасти.

Водитель – 74-летний житель поселка Брюховичи. У водителя автомобиля подозрение на инсульт. Предварительно медики диагностировали у него "острое нарушение мозгового кровообращения"



В результате ДТП в центре Львова погибла одна женщина/ Фото: Facebook Igor Zinkevych

Из-за ДТП в центре Львова затруднено движение. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия, а также решает вопрос об открытии уголовного производства.



Из-за жуткого ДТП в центре Львова затруднено движение/ Фото: Varta 1

В центре Львова автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и въехал в 2 маршрутки: смотрите видео с места происшествия