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      Во Львове автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе и въехал в две маршрутки: фото и видео

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      ДТП во Львове
      ДТП во Львове / zaxid.net

      На проспекте Вячеслава Черновола 20 августа вблизи ресторана "Кумпель" произошло ужасное ДТП. Водитель Toyota Camry сбил женщину на пешеходном переходе и после этого протаранил автобус №9 и ударил маршрутку №25.

      По данным свидетелей, в результате ДТП пострадали два человека. Женщина скончалась в больнице, а у водителя автомобиля подозрение на инсульт пишет ZAXID.NET.

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      Свидетели утверждают, что автомобиль Toyota Camry сбил на пешеходном переходе пожилую женщину и протащил ее еще около 10 метров. После этого он протаранил автобус №9 и, тормозя, остановился, ударив маршрутку №25. По предварительной информации, водителю легковушки стало плохо за рулем.

      дтп львів
      В центре Львова произошло ДТП/ Фото: Facebook Igor Zinkevych

      Сначала женщину и пожилого мужчину доставили в больницу. Пострадавшая находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии. Заведующая реанимационным отделением больницы Зоряна Бида рассказала, что 50-летняя женщина была в состоянии клинической смерти и медикам не удалось ее спасти.

      Водитель – 74-летний житель поселка Брюховичи. У водителя автомобиля подозрение на инсульт. Предварительно медики диагностировали у него "острое нарушение мозгового кровообращения"

      дтп львів
      В результате ДТП в центре Львова погибла одна женщина/ Фото: Facebook Igor Zinkevych

      Из-за ДТП в центре Львова затруднено движение. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия, а также решает вопрос об открытии уголовного производства.

      дтп львів
      Из-за жуткого ДТП в центре Львова затруднено движение/ Фото: Varta 1 

      В центре Львова автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и въехал в 2 маршрутки: смотрите видео с места происшествия

       

       

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Жертвы Транспорт Новости Львова
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