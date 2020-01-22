В центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком: фото, видео
Авария произошла вечером 22 января на углу улиц Преображенской и Дерибасовской, в самом центре Одессы. Полицейский на собственном автомобиле сбил 62-летнюю женщину с ребенком, те перебегали дорогу в неустановленном месте.
В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
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По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не получил.
Место аварии в Одессе/ фото 048.ua
Местные СМИ пишут, что женщина перебегала дорогу вместе со своей внучкой. У пострадавшей – перелом ноги.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что водитель был трезв, полицейский возвращался со службы домой.
О происшествии уже информировали ГБР, вероятнее всего, расследованием инцидента займутся именно они.
На Дерибасовской полицейский сбил женщину с ребенком: видео
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