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      В центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком: фото, видео

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      В центре Одессы – ДТП с участием полицейского / Иллюстративное фото

      Авария произошла вечером 22 января на углу улиц Преображенской и Дерибасовской, в самом центре Одессы. Полицейский на собственном автомобиле сбил 62-летнюю женщину с ребенком, те перебегали дорогу в неустановленном месте.

      В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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      По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не получил.


      Место аварии в Одессе/ фото 048.ua

      Местные СМИ пишут, что женщина перебегала дорогу вместе со своей внучкой. У пострадавшей – перелом ноги.

      Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что водитель был трезв, полицейский возвращался со службы домой.

      О происшествии уже информировали ГБР, вероятнее всего, расследованием инцидента займутся именно они.

      На Дерибасовской полицейский сбил женщину с ребенком: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Полиция Новости Украины Новости Одессы Аварии и ДТП Постраждалі Дети и несовершеннолетние
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