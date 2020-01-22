В центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком: фото, видео

Авария произошла вечером 22 января на углу улиц Преображенской и Дерибасовской, в самом центре Одессы. Полицейский на собственном автомобиле сбил 62-летнюю женщину с ребенком, те перебегали дорогу в неустановленном месте.

В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

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По предварительным данным, ребенок телесных повреждений не получил.



Место аварии в Одессе/ фото 048.ua

Местные СМИ пишут, что женщина перебегала дорогу вместе со своей внучкой. У пострадавшей – перелом ноги.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что водитель был трезв, полицейский возвращался со службы домой.

О происшествии уже информировали ГБР, вероятнее всего, расследованием инцидента займутся именно они.

На Дерибасовской полицейский сбил женщину с ребенком: видео