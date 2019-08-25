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      В День Независимости неизвестные надругались над Мемориалом воинам АТО: повредили Божью Матерь

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      В День Независимости в Житомирской области облили красной краской Мемориал памяти воинам АТО
      В День Независимости в Житомирской области облили красной краской Мемориал памяти воинам АТО / УНИАН

      В военном городке Озерное на Житомирщине в День Независимости неизвестные облили красной краской Мемориал памяти воинам АТО. Больше всего пострадала скульптура Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов.

      Заметим, что мемориал открыли совсем недавно – в День флага, который отмечается 23 августа. Тогда на мероприятии присутствовали местные жители и военные, которые дислоцируются в Озерном, а также семьи погибших на Донбассе воинов, пишет УНИАН.

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      Пам'ятнику воїнам АТО, Озерне, Житомирщина, Облили фарбою Злоумышленники облили красной краской скульптуру Божьей Матери, символизирующую оберег для воинов

      Интересно, что в Озерном военные служат и живут династиями, поэтому установка здесь такого памятника является данью благодарности военным.

      Об инциденте местные жители уже сообщили правоохранителям. Также они планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который облил краской мемориал.

      Пам'ятнику воїнам АТО, Озерне, Житомирщина, Облили фарбою Мемориал погибшим воинам открыли за день до инцидента

      К слову, в начале января в Кривом Роге приговорили к месяцу тюрьмы Евгения Колесникова за то, что он сорвал и помочился на украинский флаг. На приговор также повлияло и то, что злоумышленник уже имел судимость.

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      Теги: Криминальные новости Вооруженные силы Украины АТО Новости Житомира Новости Украины
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