В День Независимости неизвестные надругались над Мемориалом воинам АТО: повредили Божью Матерь

В военном городке Озерное на Житомирщине в День Независимости неизвестные облили красной краской Мемориал памяти воинам АТО. Больше всего пострадала скульптура Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов.

Заметим, что мемориал открыли совсем недавно – в День флага, который отмечается 23 августа. Тогда на мероприятии присутствовали местные жители и военные, которые дислоцируются в Озерном, а также семьи погибших на Донбассе воинов, пишет УНИАН.

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Злоумышленники облили красной краской скульптуру Божьей Матери, символизирующую оберег для воинов

Интересно, что в Озерном военные служат и живут династиями, поэтому установка здесь такого памятника является данью благодарности военным.

Об инциденте местные жители уже сообщили правоохранителям. Также они планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который облил краской мемориал.

Мемориал погибшим воинам открыли за день до инцидента

К слову, в начале января в Кривом Роге приговорили к месяцу тюрьмы Евгения Колесникова за то, что он сорвал и помочился на украинский флаг. На приговор также повлияло и то, что злоумышленник уже имел судимость.