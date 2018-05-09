В Днепре перед матчем "Динамо" - "Шахтер" ранили полицейского: задержаны 20 человек

Полиция Днепра устанавливает личность болельщика, который 9 мая бросил в инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое устройство. Это случилось во время сбора болельщиков футбольного матча "Динамо" - "Шахтер".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

Отметим, что в результате инцидента полицейский получил ожоги левого предплечья и шеи.

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По данному факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Также сообщается, что во время движения колонны болельщиков на пересечении улицы Фабра и проспекта Пушкина между болельщиками произошла драка. В результате столкновения 20 человек были доставлены в полицию.

К слову, охрану общественного порядка в Днепре во время проведения футбольного матча "Динамо" - "Шахтер" обеспечивают около 1,6 тысячи правоохранителей.

Отметим, что пользователи соцсетей опубликовали видеозаписи, на которых зафиксированы столкновения между футбольными болельщиками в Днепре.