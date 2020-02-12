В Днепре таксист умер за рулем: в авто были пассажиры

Водитель такси умер во время движения, в авто находились пассажиры. Им удалось выжить.

Инцидент произошел на улице Александра Конисского в Днепре, сообщает "Днепр оперативный".

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Правоохранители обнаружили водителя без пульса. Работники скорой помощи не смогли вернуть мужчину к жизни.

По данным полиции, во время движения водителю такси стало плохо, и он потерял сознание. Пассажиры остановили авто, подняв ручной тормоз, таким образом им удалось спастись.

Водителю такси стало плохо, медики не смогли его спасти - видео: