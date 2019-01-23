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      В Днепре ученик распылил газ во время урока: шестерых детей госпитализировали

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      В Днепре в школе распылили газ
      В Днепре в школе распылили газ / Информатор

      В среду, 23 января, в днепровской школе №122 школьник распылил перцовый баллончик во время урока. В результате инцидента шестерых детей доставили в больницу.

      Об этом сообщает "Информатор". 

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      Произошло это во время урока. Когда учителя почувствовали резкий запах, эвакуировали детей и вызвали "скорую", полицию и спасателей.

      В школе Днепра распылили перцовый баллончик

      Шестерых детей с раздражением слизистой горла и роговицы глаз забрали в больницу.

      Директор школы вызвала в учебное заведение ученика и его родителей для объяснений. Далее школьник будет разговаривать со следователем.

      В школе Днепра распылили перцовый баллончик

      Что стало причиной такого поведения ребенка – не указывается.

      Обучение в обычном режиме возобновят завтра, 24 января.

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Образование Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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