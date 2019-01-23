В Днепре ученик распылил газ во время урока: шестерых детей госпитализировали

В среду, 23 января, в днепровской школе №122 школьник распылил перцовый баллончик во время урока. В результате инцидента шестерых детей доставили в больницу.

Об этом сообщает "Информатор".

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Произошло это во время урока. Когда учителя почувствовали резкий запах, эвакуировали детей и вызвали "скорую", полицию и спасателей.

В школе Днепра распылили перцовый баллончик

Шестерых детей с раздражением слизистой горла и роговицы глаз забрали в больницу.

Директор школы вызвала в учебное заведение ученика и его родителей для объяснений. Далее школьник будет разговаривать со следователем.

В школе Днепра распылили перцовый баллончик

Что стало причиной такого поведения ребенка – не указывается.

Обучение в обычном режиме возобновят завтра, 24 января.