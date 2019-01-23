В Днепре ученик распылил газ во время урока: шестерых детей госпитализировали
В среду, 23 января, в днепровской школе №122 школьник распылил перцовый баллончик во время урока. В результате инцидента шестерых детей доставили в больницу.
Об этом сообщает "Информатор".
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Произошло это во время урока. Когда учителя почувствовали резкий запах, эвакуировали детей и вызвали "скорую", полицию и спасателей.
В школе Днепра распылили перцовый баллончик
Шестерых детей с раздражением слизистой горла и роговицы глаз забрали в больницу.
Директор школы вызвала в учебное заведение ученика и его родителей для объяснений. Далее школьник будет разговаривать со следователем.
В школе Днепра распылили перцовый баллончик
Что стало причиной такого поведения ребенка – не указывается.
Обучение в обычном режиме возобновят завтра, 24 января.