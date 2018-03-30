13:51
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C -1°C
  • суббота
    8°C 2°C
  • воскресенье
    13°C 5°C
  • понедельник
    7°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПОЖАР В КЕМЕРОВО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПОЖАР В КЕМЕРОВО

В Днепре загорелась школа: учеников эвакуировали

80 Читати новину українською
На місці події працювали рятувальники
На місці події працювали рятувальники / dp.informator.ua

Инцидент произошел в пятницу, 30 марта. Замыкание проводки стало причиной пожара в средней школе №20. Едкий дым в считанные секунды заполнил первый этаж помещения.

Об этом сообщил "Информатор".

Из здания школы сразу же эвакуировали всех учеников. Занятия начинаются с 8:30 и детей в помещении практически не было.

У 8-х классов была консультация, один из учеников опоздал. Зашел в кабинет и сказал, что в коридоре много дыма, и, вероятно, горит проводка. Мы стали выводить детей, все было тихо, спокойно и без паники. Директор школы до последнего ходила проверяла классы, может кто остался, собирала вещи из раздевалок и выносила их на улицу. Вывели всех до приезда пожарных,
– рассказала учитель школы Елена Валентиновна.

В школі було сильне задимлення
В школе было сильное задымление

После прибытия спасателей стало ясно, что очаг возгорания находится в подвале школы. Работу спасателей осложнило задымление, которое распространилось по всему этажу. Как рассказал завхоз школы, замыкание произошло после того, как он поднял один из рубильников. Увидев огонь, завхоз сразу же включил сигнализацию и попытался потушить пламя, однако справиться самостоятельно он не смог. Пострадавших, к счастью, нет.

Теги: Новости Украины ГСЧС Образование Новости Днепра Дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук