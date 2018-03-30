В Днепре загорелась школа: учеников эвакуировали

Инцидент произошел в пятницу, 30 марта. Замыкание проводки стало причиной пожара в средней школе №20. Едкий дым в считанные секунды заполнил первый этаж помещения.

Об этом сообщил "Информатор".

Из здания школы сразу же эвакуировали всех учеников. Занятия начинаются с 8:30 и детей в помещении практически не было.

У 8-х классов была консультация, один из учеников опоздал. Зашел в кабинет и сказал, что в коридоре много дыма, и, вероятно, горит проводка. Мы стали выводить детей, все было тихо, спокойно и без паники. Директор школы до последнего ходила проверяла классы, может кто остался, собирала вещи из раздевалок и выносила их на улицу. Вывели всех до приезда пожарных,

– рассказала учитель школы Елена Валентиновна.



В школе было сильное задымление

После прибытия спасателей стало ясно, что очаг возгорания находится в подвале школы. Работу спасателей осложнило задымление, которое распространилось по всему этажу. Как рассказал завхоз школы, замыкание произошло после того, как он поднял один из рубильников. Увидев огонь, завхоз сразу же включил сигнализацию и попытался потушить пламя, однако справиться самостоятельно он не смог. Пострадавших, к счастью, нет.