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В Днепропетровской области из-за снега обрушилась крыша площадью более 2 000 "квадратов": видео

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В Днепропетровской области из-за снега обрушилась крыша площадью более 2 000 "квадратов": видео
/ uanews.kharkiv.ua

В Кривом Роге в одноэтажном здании конвертерного цеха комбината "АрселорМиттал Кривой Рог", который находился на ремонте, под весом снега обрушилась крыша площадью 2 400 квадратных метров.

Во время инцидента пострадал один человек, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина находился под завалами, когда чрезвычайники прибыли на место происшествия.

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"В городе Кривой Рог в 21 часов 14 минут (3 марта – 24) в одноэтажном здании цеха, находящегося на плановом ремонте ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", от снеговой нагрузки произошло обрушение кровли площадью 2 400 квадратных метров. Под завалом конструкций находится 1 человек, осуществлявший очистку крыши от снега", – отметили в ГСЧС.

Проводятся поисковые работы, к которым привлекли 54 человек и 10 единиц техники. Судьба пострадавшего человека пока не известна.

Видео поисковых работ спасательными подразделениями

Теги: Новости Украины Новости Кривого Рога Новости Днепра ГСЧС Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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