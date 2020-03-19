В ДТП травмированы четверо полицейских в Харькове

В результате ДТП в Харькове пострадали пять человек, среди них четверо – полицейских.

Инцидент произошел около 6 утра в городе Харькове, столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ, грузовик Volvo, Peugeot Partner и Opel Tigra, сообщает пресс-служба ГБР.

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За рулем Opel Tigra был инспектор управления патрульной полиции в Харьковской области. Он находился вне службы. В результате аварии травмировались 5 человек: водитель ВАЗ и водитель Opel с тремя пассажирами.

ДТП с пострадавшими в Харькове / Фото: ГБР

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".