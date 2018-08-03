В Google Maps появилась новая и очень важная функция

Корпорация Google расширила возможности своего приложения Maps. Отныне пользователи смогут не только делиться своим местонахождением, но и сведениями о заряде аккумулятора на вашем устройстве.

Об этом сообщает Android Police.

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Данные об уровне заряда аккумулятора могут оказаться полезными в экстренных ситуациях. Обладая соответствующей информацией, ваши друзья и близкие, которым вы отправляете ссылку со своим местоположением, будут наверняка знать, по какой причине вы вдруг перестали выходить на связь.

Возможность поделиться, кроме места расположения, еще и данными о заряде аккумулятора, появится в приложениях Google Maps для Android и iOS. Впрочем, как нередко бывает со всеми нововведениями в сервисах Google, оно распространяется постепенно и доступно еще не всем пользователям.



В Google Maps можно делиться своим местоположением и уровнем заряда аккумулятора

Известно, что Google приступила к тестированию функции предоставления расширенных данных о местонахождении пользователей еще в феврале. Правда, тогда новая функция испытывалась только в веб-версии картографического сервиса и не распространялась на приложения.

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