В Харькове мужчина выбросил кота на мороз, хозяева облили обидчика зеленкой

В одном из домов Харькова кот случайно выбежал в тамбур, сосед выбросил животное на улицу. Хозяева облили зеленкой лицо обидчика.

Инцидент произошел на улице Академика Павлова в Харькове. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Мужчина выбросил на улицу соседского кота, который случайно выбежал в общий тамбур. Хозяева кота разозлились и вызвали полицейских. Пока ждали правоохранителей – облили мужчину зеленкой.