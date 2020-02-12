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      В Харькове мужчина выбросил кота на мороз, хозяева облили обидчика зеленкой

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      Мужчина выбросил соседского кота на улицу / facebook.com

      В одном из домов Харькова кот случайно выбежал в тамбур, сосед выбросил животное на улицу. Хозяева облили зеленкой лицо обидчика.

      Инцидент произошел на улице Академика Павлова в Харькове. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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      Мужчина выбросил на улицу соседского кота, который случайно выбежал в общий тамбур. Хозяева кота разозлились и вызвали полицейских. Пока ждали правоохранителей – облили мужчину зеленкой.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Мир животных Новости Харькова Криминал
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