23:02
14 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
25°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 19°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, сегодня
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, сегодня
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

В Харькове на тротуаре автомобиль сбил ребенка в коляске: пятимесячный ребенок погиб

386 Читати новину українською
В Харькове на тротуаре автомобиль сбил ребенка в коляске
В Харькове на тротуаре автомобиль сбил ребенка в коляске / Фото пресс-службы полиции

В субботу, 14 июля, в Харькове на проспекте Гагарина около 18.00 произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пятимесячный ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Читайте также: Чиновник совершил смертельный наезд на женщин на Закарпатье: Москаль известил резонансную деталь

Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате чего зацепил коляску, в которой находился ребенок. От удара ребенка выбросило из коляски,
– говорится в сообщении полиции.

20-летняя мать мальчика в результате аварии не пострадала, но из-за волнения девушка потеряла сознание. Пострадавших госпитализировали в больницу. В следствие полученных травм пятимесячный ребенок умер.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото с места смертельного ДТП

 

 

 

Теги: Аварии и ДТП Новости Харькова Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Депутаты "ДНР" возмущены запретом Захарченко на выезд в свободную Украину
 16 января , 08:23
Саакашвили устроился на работу
 7 апреля , 13:06
Пятница 13: приметы и суеверия, связанные с этим днем
13 июля , 09:01
Порошенко не ожидал неудобных вопросов, – эксперты прокомментировали выступление президента
 28 февраля , 22:04
В России зверски убили известного актера, сменившего пол, – СМИ
 31 марта , 17:56
Полиция обнародовала новые детали гибели молодого парня в Кривом Роге
 12 февраля , 17:18
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук