В Харькове на тротуаре автомобиль сбил ребенка в коляске: пятимесячный ребенок погиб

В субботу, 14 июля, в Харькове на проспекте Гагарина около 18.00 произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пятимесячный ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

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Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате чего зацепил коляску, в которой находился ребенок. От удара ребенка выбросило из коляски,

– говорится в сообщении полиции.

20-летняя мать мальчика в результате аварии не пострадала, но из-за волнения девушка потеряла сознание. Пострадавших госпитализировали в больницу. В следствие полученных травм пятимесячный ребенок умер.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото с места смертельного ДТП