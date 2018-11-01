В Харькове посетителя кафе забили насмерть

В одном из харьковских кафе между одним из посетителей и двумя незнакомцами вспыхнул конфликт, который закончился летальным исходом.

Словесная перепалка переросла в драку, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

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С тяжелой черпно-мозговой травмой мужчину госпитализировали. Полученные повреждения были несовместимы с жизнью – вскоре мужчина умер.

О подозрении в совершении преступления объявили двум мужчинам 30 и 39 лет.

Сейчас они находятся под арестом. Если их вину докажут, им грозит до 10 лет за решеткой.