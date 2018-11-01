11:29
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
      САНКЦИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В Харькове посетителя кафе забили насмерть

      476 Читати новину українською
      От полученных травм мужчина умер (иллюстрация)
      От полученных травм мужчина умер (иллюстрация) / Фото из открытых источников

      В одном из харьковских кафе между одним из посетителей и двумя незнакомцами вспыхнул конфликт, который закончился летальным исходом.

      Словесная перепалка переросла в драку, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

      Читайте также: Мужчина по-жестокому расправился с собственной женой после ссоры и ее громких слов

      С тяжелой черпно-мозговой травмой мужчину госпитализировали. Полученные повреждения были несовместимы с жизнью – вскоре мужчина умер.

      О подозрении в совершении преступления объявили двум мужчинам 30 и 39 лет.

      Сейчас они находятся под арестом. Если их вину докажут, им грозит до 10 лет за решеткой.

       

      Теги: Жертвы Полиция Новости Харькова Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      сегодня , 11:00 Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      Олена Булан
      Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      сегодня , 10:01 Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      Блог Медіа
      Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      сегодня , 08:40 Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      Блог Соцмережі
      Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      сегодня , 07:04 Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      Яніна Ткачук
      Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      31 октября , 22:17 Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      Массовое убийство в Керчи: появилось полное видео действий стрелка
       21 октября , 14:14
      Появилось видео с места мощного взрыва в Одессе
       27 сентября 2015 , 11:42
      "Черная сотня" на Киевской таможне занимается обычным бандитизмом, – блогер
       30 января 2017 , 17:11
      Патрульного, который получил топором по голове, спасли в Днепре
       3 января 2017 , 22:09
      В Киеве сообщили о заминировании здания Соломенского суда
       10 мая , 16:31
      Дело Гандзюк: одного из подозреваемых отпустили под домашний арест
       13 сентября , 15:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук