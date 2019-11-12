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      В харьковском метро полицейский устроил стрельбу

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      В Харькове полицейский обстрелял станцию метро
      В Харькове полицейский обстрелял станцию метро / Скриншот из видео

      В ночь на 12 ноября капрал полиции открыл огонь прямо посреди станции метро "Научная". 22-летнего правоохранителя уже задержали.

      Около пяти утра правоохранитель начал стрелять из оружия по станции "Научная". В полиции Харьковщины сообщают, что на то время метро не работало и было пустым. Именно поэтому обошлось без травмированных.

      К теме: Мы не верим в справедливость, – бабушка 5-летнего Кирилла, которого застрелили полицейские

      Правоохранители и психологи будут выяснять причины такого странного поведения капрала. В некоторых СМИ отмечают, что мужчина был под действием наркотиков. Назначено служебное расследование.

      Как видно по фото, опубликованных в соцсетях, на стенах остались следы пуль.


      Полицейский обстрелял станцию метро в Харькове / фото: из телеграм-канала Харьков 1456

      Полицейский в Харькове обстрелял станцию метро – смотрите видео

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Харькова Новости Украины Аварии и ДТП Полиция
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