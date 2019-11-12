Мы не верим в справедливость, – бабушка 5-летнего Кирилла, которого застрелили полицейские

Об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, ходе дела и наказании виновных – в программе "После всего" говорили ведущий Дмитрий Гнап и спикер ГБР Анжелика Иванова.

► Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла

В конце мая произошла шокирующая история, в городке Переяслав, на Киевщине. Пьяные полицейские тяжело ранили из ружья 5-летнего соседского мальчика Кирилла Тлявова. Через несколько дней он умер в больнице. А двух полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца в июне посадили под арест.

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Прошло почти полгода. Руководитель Государственного бюро расследований Роман Труба на днях заявил, что следователи практически закончили свою работу и вскоре дело попадет в суд. Трагедия этой истории также в том, что медики Переяславской больницы даже сразу не смогли понять, что случилось с мальчиком. Только через 6 часов специалист, который приедет к ним из Киева, увидит пулю на рентгеновском снимке.

Из-за этого, против переяславских врачей недавно открыли уголовное производство за халатность. Ну, а полиция вообще в первые часы опубликовала у себя на сайте сообщение, что мальчик сам упал и разбил голову. Впоследствии, когда история стала резонансной, полиция убрала это сообщение. Таким образом, руководитель ГБР Роман Труба заявил, что расследование дела практически завершено. Следователям осталось провести только одну экспертизу и передать дело на ознакомление подозреваемым полицейским.

Но семья убитого 5-летнего Кирилла не довольна расследованием, которое провело ГБР. Родственников мальчика возмущает то, что дело переквалифицировали из умышленного убийства в убийство по неосторожности.



Как менялись обвинения полицейских

Таким образом, для обоих полицейских, и прежде всего инспектора Приходько, может не только существенно сократиться срок заключения за убийство ребенка. Они вообще могут отбывать наказание не в колонии, а в общежитии или квартире. Именно из-за этого родственники погибшего Кирилла очень недовольны. Разница между колонией и исправительным центром

► Почему наказание для виновников смягчили

– Начну с того, что действительно, как вы отметили, история ужасная. Досудебное расследование этого уголовного производства с момента того, когда им начали заниматься следователи Государственного бюро расследований, а именно на следующий день после трагедии, было и остается одним из приоритетов. И для руководства территориального управления, и для руководства всего ГБР это производство – на постоянном контроле, так как оно еще не направлено на финальную дату суда. Постоянно ведутся совещания касательно объективного и максимально оперативного досудебного расследования насколько это возможно.

Касательно квалификации. Это событие, когда малолетний ребенок пострадал и получил огнестрельное ранение. Здесь, когда присутствует факт убийства, всегда в 90% идет квалификация умышленного убийства. Это когда следователи, оперативная группа или любые другие работники правоохранительных органов, которые выезжают на место происшествия, устанавливают факт умышленного убийства. Или же, как в этом случае, этот факт был установлен уже после события, когда ребенок умер в больнице. То квалифицируется, как умышленное убийство,

– обїяснила Анжелика Иванова.

– Во время досудебного расследования, когда работают следователи для того, чтобы установить максимально всю картину событий, то может быть переквалификация. Как было в этом случае? Следователи ГБР, начиная с послеобеденного времени на следующий день, когда нам стало известно, что к этому страшному преступлению могут быть причастны работники правоохранительных органов, которыми являются наши подследственные, начали досудебное расследование.



Спикер ГБР Анжелика Иванова

– За это время было проведено более 60 обысков, более 60 негласных розыскных следственных действий. Мы осмотрели все водоем рек, привлекли всех работников ГСЧС и всех правоохранителей, которые так или иначе могли нам помочь установить и найти оружие. Но оружие не нашли.

– Во время этого досудебного расследования финальная квалификация пока что выглядит так: четырем лицам, которые присутствовали на месте происшествия, которые стреляли. И следствие доказало, что все из этих четырех человек действительно держали в руках оружие и осуществляли выстрелы – им всем квалифицирована 296 статья. А именно часть 4 – это хулиганство с применением огнестрельного оружия. Эта статья по своей теоретической санкции определяет наказание до 7 лет лишения свободы. Это убийство из огнестрельного оружия, а не просто хулиганство. Это часть 4 – самая тяжелая из перечня этих частей, которые подразумевает собой квалификация хулиганство.

– Кроме этой статьи всем участникам тех событий квалифицирована также 263 статья. Это неосторожное и ненадлежащее обращение с оружием. Это дополнительный отягчающий фактор. Кроме этого всего двум правоохранителям квалифицирован еще и предварительный сговор. И следствие доказало, что они действительно договорились в тот момент, в то время, на том месте осуществлять выстрелы по определенным объектам.

Смотрите видео: Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика

– Одному из этих правоохранителей, когда мы завершили все экспертизы путем долгого и сложного досудебного расследования, когда установили, что пуля этого конкретного полицейского убила ребенка, то была дополнительно квалифицирована 119 статья.

– Почему это убийство по неосторожности? Потому что когда мы имеем ситуацию умышленного убийства, то есть один из главных признаков – мотив. Это когда человек умышленно идет на то, чтобы совершить убийство человека по определенному мотиву, причине.

► Что говорит адвокат семьи убитого мальчика о ходе дела

– Что касается переквалификации, то я никоим образом прокомментировать это не могу, поскольку о таком процессуальном действии мне не известно. Нам как представителям потерпевших о проведении такого процессуального действия как вручение измененного подозрения не сообщали никоим образом и такого процессуального документа, к сожалению, у нас нет.

По его слова, они в течение досудебного расследования неоднократно обращалась к ГБР с соответствующими ходатайствами. Однако эти ходатайства также игнорировались досудебным расследованием и им необходимо было обращаться непосредственно к следователю-судье относительно обязательства ГБР совершить те или иные действия.

Это меня, как представителя, действительно удивляет. Почему орган досудебных расследований воспринимает нас как угрозу,

– объяснил Щербина.

– На брифинге глава ГБР сообщил, что была переквалификация в статью 119. Согласно этой статье, одному фигуранту, которого уже установили, грозит до 5 лет лишения свободы. Есть также часть 4 статьи 296, которая говорит о том, что возможен чуть болей больший срок – до 7 лет лишения свободы. Но меня удивляет такая бездеятельность ГБР по факту расследования по статье 304 – вовлечение несовершеннолетнего. Поскольку мы, как представители потерпевшего об этом ходатайствовали.

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