Ми не віримо у справедливість, – бабуся 5-річного Кирила, якого застрелили поліцейські

Про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, перебіг справи та покарання винних – у програмі "Після всього" говорили ведучий Дмитро Гнап та речниця ДБР Анжеліка Іванова.

► Що відомо про вбивства 5-річного Кирила

У кінці травня сталася шокуюча історія, у містечку Переяслав, що на Київщині. П'яні поліцейські тяжко поранили з рушниці 5-річного сусідського хлопчика Кирила Тлявова. За кілька днів він помер у лікарні. А двох поліцейських Івана Приходька та Володимира Петровця у червні посадили під арешт.

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Минуло майже пів року. Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба днями заявив, що слідчі практично закінчили свою роботу і невдовзі справа потрапить до суду. Трагедія цієї історії також у тому, що медики Переяславської лікарні навіть одразу не змогли зрозуміти, що сталося з хлопчиком. Лише за 6 годин спеціаліст, який приїде до них з Києва, побачить кулю на рентгенівському знімку.

Через це, проти переяславських лікарів нещодавно відкрили кримінальне провадження за халатність. Ну, а поліція взагалі у перші години опублікувала у себе на сайті повідомлення, що хлопчик сам впав і розбив голову. Згодом, коли історія стала резонансною, поліція прибрала це повідомлення. Отже, керівник ДБР Роман Труба заявив, що розслідування справи практично завершене. Слідчим залишилося провести лише одну експертизу і передати справу на ознайомлення підозрюваним поліцейським.

Але родина вбитого 5-річного Кирила не задоволена розслідуванням, що провело ДБР. Родичів хлопчика обурює те, що справу перекваліфікували з навмисного вбивства на вбивство з необережності. Бабуся вбитого хлопчика сказала, що вони не вірять у справедливість та у те, що винні будуть покарані.



Як змінювалося обвинувачення поліцейських

Таким чином, для обох поліцейських, і передусім інспектора Приходька, може не лише суттєво скоротитися термін ув'язнення за вбивство дитини. Вони взагалі можуть відбувати покарання не в колонії, а в гуртожитку чи квартирі. Саме цим родичі загиблого Кирила дуже не задоволені.



Різниця між колонією та виправним центром

► Чому покарання для винуватців пом'якшили

– Почну з того, що дійсно, як ви зазначили, історія жахлива. Досудове розслідування цього кримінального провадження з моменту того, коли ним почали займатися слідчі Державного бюро розслідувань, а саме на наступний день після трагедії, було і залишається одним з пріоритетів. І для керівництва територіального управління, і для керівництва всього ДБР це провадження – на постійному контролі, тому що воно ще не скеровано на фінальну дату суду. Постійно ведуться наради щодо об'єктивного і максимально оперативного досудового розслідування на скільки це можливо.

Щодо кваліфікації. Це подія, коли малолітня дитина постраждала й отримала вогнепальне поранення. Тут, коли є факт вбивства, завжди у 90% є кваліфікація умисного вбивства. Це коли слідчі, оперативна група або будь-які інші працівники правоохоронних органів, які виїжджають на місце події, встановлюють факт умисного вбивства. Або, як в цьому випадку, цей факт був встановлений вже після події, коли дитина померла в лікарні. То кваліфікується, як умисне вбивство,

– пояснила Анжеліка Іванова.

– Під час досудового розслідування, коли працюють слідчі для того, щоб встановити максимально всю картину подій, то може бути перекваліфікація. Як було в цьому випадку? Слідчі ДБР, починаючи з післяобіднього часу наступного дня, коли нам стало відомо, щодо цього страшного злочину можуть бути причетні працівники правоохоронного органу, які є наші підслідні, розпочали досудове розслідування.



Речниця ДБР Анжеліка Іванова

– За цей час було проведено понад 60 обшуків, понад 60 негласних розшукових слідчих дій. Ми подивилися всі водойма річок, залучили всіх працівників ДСНС і будь-яких правоохоронців, які так чи інакше могли нам встановити й знайти зброю. Але зброю не знайшли.

– Під час цього досудового розслідування фінальна кваліфікація наразі виглядає так: чотирьом особам, які були присутні на місці події, які стріляли. І слідство довело, що всі з цих чотирьох осіб дійсно тримали в руках зброю й здійснювали вистріли – їм всім кваліфікована 296 стаття. А саме частина 4 – це хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Ця стаття за своєю теоретичною санкцією покарання передбачає до 7 років позбавлення волі. Це вбивство з вогнепальної зброї, а не просто хуліганство. Це частина 4 – найтяжча з переліку, які передбачає собою кваліфікація хуліганство.

– Крім цієї статті всім учасникам тих подій кваліфікована також 263 стаття. Це необережне й неналежне поводження зі зброєю. Це додатковий обтяжувальний фактор. Крім цього всього двом правоохоронцям кваліфікована ще й попередня змова. Й слідство довело, що вони дійсно домовилися у той момент, у той час, на тому місці здійснювати вистріли по певних об'єктах.

Дивіться відео: П'яні поліцейські вбили 5-річного хлопчика

– Одному з цих правоохоронців, коли ми завершили всі експертизи шляхом довгого й складного досудового розслідування, коли встановили, що куля цього конкретно правоохоронця вбила дитину, то було додатково кваліфіковано 119 статтю.

– Чому це вбивство з необережності? Тому що коли ми маємо ситуацію зумисного вбивства, то маємо одну з головних ознак – мотив. Це коли людина умисно іде для того, щоб вчинити вбивство людини з певного мотиву, причини.

► Що говорить адвокат родини вбитого хлопчика про перебіг справи

– Щодо перекваліфікації, то я жодним чином прокоментувати цього не можу, оскільки про таку процесуальну дію мені не відомо. Нас як представників потерпілих про проведення такої процесуальної дії як вручення зміненої підозри не повідомляли жодним чином і такого процесуального документа, на превеликий жаль, у нас немає.

За його слова, вони впродовж досудового розслідування неодноразово зверталась до ДБР з відповідними клопотаннями. Проте ці клопотання також ігнорувались досудовим розслідуванням і їм необхідно було звертатись безпосередньо до слідчого суді щодо зобов’язання ДБР вчинити певні дії.

Це мене, як представника, дійсно дивує. Чому орган досудових розслідувань сприймає нас як загрозу,

– пояснив Щербина.

– На брифінгу голова ДБР повідомив, що була перекваліфікація на статтю 119. Згідно з цією статтею, фігуранту одному, якого вже встановили, загрожує до 5 років позбавлення волі. Є також частина 4 статті 296, яка говорить про те, що є дещо більший термін – до 7 років позбавлення волі. Але мене дивує така бездіяльність ДБР щодо факту розслідування за статтею 304 – втягнення неповнолітнього. Оскільки ми як представники потерпілого про це клопотали.

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