В Хмельницком обсуждали перспективы развития швейной отрасли в сотрудничестве с ЕБРР и ЕС

На Международном форуме "Швейная отрасль: перезагрузка" в Хмельницком представители бизнеса и эксперты отрасли обсуждали перспективы развития швейного сектора, особенности ценообразования и проблематику производства одежды при выходе на экспорт.

Мероприятие организовано Центром информационной поддержки бизнеса г. Хмельницкий, основанного в рамках инициативы ЕС EU4Business при поддержке ЕБРР, для предоставления информации бизнеса о существующие для него возможности на рынке, а также способствовать его устойчивому развитию.

Основная сейчас проблема – научиться договариваться между собой, то есть – если бизнес вместо конкуренции и демпинга на рынке научится консолидировано решать свои проблемы, договариваться о рынках, о качестве, о стандартах, о менеджменте, о рядовой персонал – тех самих швей, – и сообщество и получит преференции на 2020 год,

– сказал руководитель Центра информационной поддержки бизнеса в г. Хмельницкий Олег Демчук.

Предприятиям, которые готовы развиваться и расти Европейский банк реконструкции и развития, в рамках инициативы ЕС EU4Business, оказывает финансовую , консультативную и информационную поддержку.

Банк предоставляет предприятиям гранты, которые частично возмещают оплату специалистов-консультантов, которых им стоит пригласить в свой бизнес, чтобы сделать его более конкурентным,

– объяснила представитель Европейского банка реконструкции и развития Наталия Бандера.

Малый и средний бизнес очень часто не имеет достаточной информации о расширении возможностей доступа к кредитованию, новых рынков, повышение квалификации работников и тому подобное. Для того, чтобы не было таких пробелов в рамках программы EU4Business Европейского Союза при поддержке ЕБРР основана сеть Центров информационной поддержки бизнеса (ЦІПБ) в 15 регионах страны под единым брендом. Благодаря фирменному брендированию их легко найти. Центры информационной поддержки бизнеса активно ведут деятельность, направленную на улучшение осведомленности бизнеса о возможностях, существующих для малого и среднего предпринимательства на рынке. Собственно, центры проводят тренинги для бизнеса, секторальные мероприятия в регионах, форумы, семинары, конференции по различным тематикам, которые интересуют предпринимателей в этих регионах.

Швейная отрасль для Хмельницкого – является одной из приоритетных. Ведь в этой сфере задействовано 30 тысяч жителей города.

Хмельницкая легкая промышленность представлена не только на Хмельнитчине, она представлена по всей государству, она сегодня представлена даже за границами – она уже является брендом. Этот бренд надо просто усиливать, развивать, искать новые технологии и новые решения для того, чтобы мы двигались вперед более динамично,

– отметил председатель Хмельницкой облгосадминистрации Вадим Лозовой.

ЕС и ЕБРР в рамках инициативы ЕС EU4Business поддерживают развитие малого и среднего предпринимательства в регионах. Развитие кластерных инициатив в швейной отрасли Хмельницкого и Львова является одним из направлений такого сотрудничества. Эта деятельность способствует увеличению количества рабочих мест, повышению общего уровня квалификации сотрудников, росту производственных мощностей.