В Huawei рассказали, когда анонсируют детали своей "очень страшной" инновации

Несколько дней назад глава потребительского подразделения китайской компании Huawei заявил, что у компании есть "очень страшная" в положительном смысле инновация. Однако, больше деталей он не стал раскрывать.

Как пишет издание Gizmochina, эту интригу Huawei будет держать не долго.

Уже 28 мая компания обещает официально анонсировать эту "страшную" технологию. Тогда же назовут дату казни продаж первого смартфона, который будет поддерживать эту новую технологию – Honor Play.

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По словам главы Honor Жао Минга, презентация прорывной технологии Huawei, которая «изменит мобильную индустрию», состоится на следующей неделе. Все детали будут озвучены 28 мая.

Информацию о инновационной технологии подтвердил председатель совета директоров Huawei Ю Ченгдонг, который подчеркнул, что технология даст возможность значительно повысить производительность смартфонов.