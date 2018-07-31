В игре GTA Online появилось оружие из шутера Red Dead Redemption 2: как его активировать

Фанаты игры Grand Theft Auto V нашли способ разнообразить свою коллекцию оружия необычным экспонатом. Томагавк прямо из игры Red Dead Redemption 2 порадует настоящих любителей вестернов. К тому же такая находка в GTA V очередной раз напоминает, что релиз игры Red Dead Redemption 2 уже совсем близко.

Об этом сообщает Eurogamer.

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Обновление "Ночная жизнь" принесло в GTA Online не только сумасшедшие танцы и роскошные клубы. В файлах экшена пользователи обнаружили намеки на существование некоего Stone Hatchet и отправились на поиски. Чтобы найти заветный артефакт пришлось изрядно постараться, но в итоге самые ярые добились своего.



Для начала нужно дождаться письма от Мод на тему подработки. Потом придется выполнить пять поручений: кого-нибудь убить, взять в плен или еще как-нибудь навредить – привычные дела в преступном мире. После этого наконец станут доступны координаты ящика, в которых лежит ценный топор.



На этом сюрпризы не заканчиваются. Геймеры хотят получить аналогичное оружие, как в будущем приключенческом боевике, должны выполнить еще одно поручение. Ничего особенного: всего-лишь нужно устроить мясорубку в GTA Online и убить 25 врагов, вооружившись блестящими томагавком.



Как разблокировать оружие из Red Dead Redemption 2 в GTA Online – смотрите видео

Пока что Rockstar официально не анонсировала миссию, однако журналисты предполагают, что если уж игроки к ней добрались, значит скоро о ней сообщат публично. Red Dead Redemption 2, напомним, выходит совсем скоро: релиз запланирован на 26 октября 2018 года.

Трейлер игры Red Dead Redemption 2 – смотреть видео

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