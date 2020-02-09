В Индонезии орангутанг подал руку помощи человеку, который якобы погряз в грязи: фото

Индийский фотограф-любитель и геолог Анил Прабхакар опубликовал в своем инстаграме впечатляющее фото, где орангутанг протягивает "руку помощи" человеку, который якобы застрял в речной грязи.

В комментарии CNN фотограф объяснил, что человек на фото является работником Фонда защиты орангутанов на острове Калимантан. Он искал в реке ядовитых змей, когда к нему подошел орангутанг.

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Геолог предположил, что таким образом примат мог предлагать мужчине помощь выбраться из реки.

Тогда как в человечестве умирает человечность, некоторые животные возвращают нас к нашим истокам,

– подписал фото Анил Прабхакар.

Фото сразу собрало очень много лайков. По словам фотографа, после того, как была сделана фотография, работник Фонда защиты орангутанов сам выбрался из реки. Он не подавал руку животному, ведь неизвестно, как тот мог бы отреагировать.

Хотя ситуация и продолжалась несколько минут, геолог благодарен, что стал ее свидетелем.

Что известно об орангутангах в АзииОрангутан является единственным крупным приматом в Азии. Как отмечает Фонд защиты орангутанов Калимантана, эти животные преимущественно проживают на территории таких островов Индонезии как Калимантан (Борнео) и Суматра.



Их популяция за последние три поколения сократилась более чем на 80%. А все из-за лесных пожаров и браконьерства. Орангутанги – одни из самых умных приматов. Также известно, что они медленно размножаются: в природных условиях самка орангутана рождает каждые 6-8 лет.