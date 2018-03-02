В Instagram появится возможность звонить, – СМИ

Иностранные СМИ сообщают, что Instagram готовится усилить свою конкурентноспособность с популярными меседжерами, добавив возможность звонить.

В Android-версии приложения Instagram выявлены новые значки, которые указывают на то, что разработчики сервиса работают над добавлением возможности осуществления аудио и видеозвонков.

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В Instagram появится возможность звонить

Среди выявленных новых иконок есть значки как для обычных аудиозвонков, так и для видеозвонков. Разработчики предполагают, что эти иконки появятся на страницах пользователей в личных сообщениях. У пользователей будет возможность выбрать нужного человека и сделать вызов.

Напомним, о том, что Instagram планируют добавить возможность звонков, было известно и ранее. В частности, в прошлом месяце выяснилось, что функция уже тестируется внутри компании.